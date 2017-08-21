Удмуртия в минуту: кредиты администрации Ижевска и самая жаркая неделя

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Ижевск. Удмуртия. Антимонопольщики в Удмуртии оспорили решение арбитражного и апелляционного судов об отказе в разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Жалобу будет рассматривать Арбитражный суд Уральского округа.

Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению антимонопольщиков, компания умышленно препятствует выходу на рынок новых перевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение двух видов деятельности УФАС считает недопустимым.

Мера пресечения:

Суд в Ижевске отправил директора центра профилактики «Подросток» под домашний арест на два месяца. Дмитрия Ходырева подозревают в получении взятки от сотрудника. Задержали его на прошлой неделе.

Кредиты:

Администрация Ижевска возьмет два кредита на общую сумму в 400 млн рублей. Для этого власти проведут электронные аукционы. Средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более выгодным процентным ставкам.

Меньше долгов:

Удмуртия оказалась на седьмом месте в Поволжье по долгам по зарплате. Компании и предприятия не выплатили сотрудникам более 17,5 млн рублей. За июль показатель сократился на 12%.

Летняя погода:

Начавшаяся неделя в Удмуртии будет самой жаркой в этом году. В этом уверены синоптики. Теплее всего будет в четверг – столбики термометров поднимутся до +29 градусов по Цельсию.