Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Антимонопольщики в Удмуртии оспорили решение арбитражного и апелляционного судов об отказе в разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Жалобу будет рассматривать Арбитражный суд Уральского округа.
Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению антимонопольщиков, компания умышленно препятствует выходу на рынок новых перевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение двух видов деятельности УФАС считает недопустимым.
Удмуртия в минуту: кредиты администрации Ижевска и самая жаркая неделя
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Мера пресечения:
Суд в Ижевске отправил директора центра профилактики «Подросток» под домашний арест на два месяца. Дмитрия Ходырева подозревают в получении взятки от сотрудника. Задержали его на прошлой неделе.
Кредиты:
Администрация Ижевска возьмет два кредита на общую сумму в 400 млн рублей. Для этого власти проведут электронные аукционы. Средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более выгодным процентным ставкам.
Меньше долгов:
Удмуртия оказалась на седьмом месте в Поволжье по долгам по зарплате. Компании и предприятия не выплатили сотрудникам более 17,5 млн рублей. За июль показатель сократился на 12%.
Летняя погода:
Начавшаяся неделя в Удмуртии будет самой жаркой в этом году. В этом уверены синоптики. Теплее всего будет в четверг – столбики термометров поднимутся до +29 градусов по Цельсию.