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      Удмуртия в минуту: кредиты администрации Ижевска и самая жаркая неделя

      18:20, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:20, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #коррупция\n#ФАС\n#СМИ\n#Ижевск\n#зарплата\n#кредиты\n#погода\n#авиация\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#суд\n#происшествие
      162
      0

      Традиционный обзор новостей от информагентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Антимонопольщики в Удмуртии оспорили решение арбитражного и апелляционного судов об отказе в разделении «Ижавиа» на аэропорт и авиаотряд. Жалобу будет рассматривать Арбитражный суд Уральского округа.

      Ранее УФАС обращалось в суд с иском о разделении авиакомпании «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. По мнению антимонопольщиков, компания умышленно препятствует выходу на рынок новых перевозчиков, поэтому дальнейшее совмещение двух видов деятельности УФАС считает недопустимым.

      Удмуртия в минуту: кредиты администрации Ижевска и самая жаркая неделя

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Мера пресечения:

      Суд в Ижевске отправил директора центра профилактики «Подросток» под домашний арест на два месяца. Дмитрия Ходырева подозревают в получении взятки от сотрудника. Задержали его на прошлой неделе.

      Кредиты:

      Администрация Ижевска возьмет два кредита на общую сумму в 400 млн рублей. Для этого власти проведут электронные аукционы. Средства пойдут на перекредитование имеющихся займов по более выгодным процентным ставкам.

      Меньше долгов:

      Удмуртия оказалась на седьмом месте в Поволжье по долгам по зарплате. Компании и предприятия не выплатили сотрудникам более 17,5 млн рублей. За июль показатель сократился на 12%.

      Летняя погода:

      Начавшаяся неделя в Удмуртии будет самой жаркой в этом году. В этом уверены синоптики. Теплее всего будет в четверг – столбики термометров поднимутся до +29 градусов по Цельсию.

      18:20, 21 августа, 2017
      Ксения Чернова
      162
      0
      #коррупция\n#ФАС\n#СМИ\n#Ижевск\n#зарплата\n#кредиты\n#погода\n#авиация\n#Ижавиа\n#Удмуртия\n#новости\n#лето\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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