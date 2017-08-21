Эта неделя в Удмуртии станет самой жаркой в 2017 году

Столбики термометров поднимутся выше 29 градусов по Цельсию в тени.
Ижевск. Удмуртия. Неделя с 21 по 27 августа в Удмуртии станет самой жаркой в 2017 году. Теплее всего будет в четверг, 24 августа, сообщает Удмуртский гидрометцентр.
В этот день температура воздуха поднимется выше 29 градусов по Цельсию в тени.
Как прогнозируют погоду, ранее узнала корреспондент информагентства «Сусанин».
Сусанин / Особенности национальной погоды
В любой профессии есть своя терминология, и синоптики не стали исключением. Каждый день в прогнозах погоды мы видим такие выражения, как "переменная облачность", "временами дожди", "штормовое предупреждение" и другое. Понятные на первый взгляд слова иногда имеют другое или более широкое значение. Поэтому мы решили разъяснить некоторые распространенные профессионализмы синоптиков.