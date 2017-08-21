  • $ 59.36 ↑
  • € 69.72 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Эта неделя в Удмуртии станет самой жаркой в 2017 году

      10:46, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:46, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      822
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#прогноз погоды
      822
      0

      Столбики термометров поднимутся выше 29 градусов по Цельсию в тени.

      Ижевск. Удмуртия. Неделя с 21 по 27 августа в Удмуртии станет самой жаркой в 2017 году. Теплее всего будет в четверг, 24 августа, сообщает Удмуртский гидрометцентр.

      В этот день температура воздуха поднимется выше 29 градусов по Цельсию в тени.

      Как прогнозируют погоду, ранее узнала корреспондент информагентства «Сусанин».

      Сусанин / Особенности национальной погоды

      В любой профессии есть своя терминология, и синоптики не стали исключением. Каждый день в прогнозах погоды мы видим такие выражения, как "переменная облачность", "временами дожди", "штормовое предупреждение" и другое. Понятные на первый взгляд слова иногда имеют другое или более широкое значение. Поэтому мы решили разъяснить некоторые распространенные профессионализмы синоптиков.

      10:46, 21 августа, 2017
      Яна Шамаева
      822
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#прогноз погоды

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      7702

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      3861
      12:20, 17 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      3752
      12:05, 14 августа, 2017

      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      3386
      08:00, 14 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3152
      12:50, 18 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1630

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1327
      18:00, 16 августа, 2017

      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      1080
      12:25, 15 августа, 2017

      В Тамбовской области до смерти напугались три тысячи индеек

      1032
      18:53, 14 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      963
      15:11, 18 августа, 2017

      В США засняли на видео привидение

      18:56, 15 августа, 2017
      1165

      Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

      778
      12:55, 15 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      645
      12:55, 18 августа, 2017

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      635
      09:15, 17 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      591
      09:26, 18 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балет

      18 августа, 2017

      Охотничий сезон начинается в Удмуртии

      18 августа, 2017

      Тренер Екатерина Ежова о ходоке Широбокове

      18 августа, 2017