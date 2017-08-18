Сезон летне-осенней охоты откроется в Удмуртии в субботу

Продлится он до 15 ноября.
Ижевск. Удмуртии. Сезон летне-осенней охоты откроется в Удмуртии. Продлится он с 19 августа по 15 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба Минприроды республики.
В это время охота на территории специальных угодий разрешена на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую, степную дичь. Исключение составляют особо охраняемые природные территории федерального значения. В Удмуртии это национальный парк «Нечкинский».
О правилах охоты и обращения с оружием читайте в материале «Раз в год и палка стреляет».
Сусанин / Раз в год и палка стреляет
пользоваться можно только исправным оружием; - необходимо проверять исправность запирающего, ударно-спускового и предохранительного механизмов; - заряжать оружие следует только перед выстрелом в охотничьих угодьях; - приводить оружие в боевую готовность (взводить курок, снимать с предохранителя) можно только перед выстрелом; - перевозить оружие необходимо в разряженном состоянии в прочных чехлах или