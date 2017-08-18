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      Сезон летне-осенней охоты откроется в Удмуртии в субботу

      17:36, 18 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:36, 18 августа, 2017
      Яна Шамаева
      161
      0
      #Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#природа
      Фото: pixabay.com
      161
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      Продлится он до 15 ноября.

      Ижевск. Удмуртии. Сезон летне-осенней охоты откроется в Удмуртии. Продлится он с 19 августа по 15 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

      В это время охота на территории специальных угодий разрешена на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую, степную дичь. Исключение составляют особо охраняемые природные территории федерального значения. В Удмуртии это национальный парк «Нечкинский».

      О правилах охоты и обращения с оружием читайте в материале «Раз в год и палка стреляет».

      Сусанин / Раз в год и палка стреляет

      пользоваться можно только исправным оружием; - необходимо проверять исправность запирающего, ударно-спускового и предохранительного механизмов; - заряжать оружие следует только перед выстрелом в охотничьих угодьях; - приводить оружие в боевую готовность (взводить курок, снимать с предохранителя) можно только перед выстрелом; - перевозить оружие необходимо в разряженном состоянии в прочных чехлах или

      17:36, 18 августа, 2017
      Яна Шамаева
      161
      0
      #Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#природа

       

       

       

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