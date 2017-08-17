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      Удмуртия в минуту: назначение Семенова и солнечные батареи на остановке

      18:00, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
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      Фото: ИА "Сусанин"
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      0

      Обзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Руководителем кабинета министров Удмуртии назначили Ярослава Семенова. В этой должности он пробудет до 10 сентября 2017 года. Ранее Семенов исполнял обязанности зампреда регионального правительства. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

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      Солнечные батареи:

      Солнечные батареи появились на остановке пригородного транспорта по улице Гагарина в Ижевске. Их энергия будет использоваться для освещения объекта, зарядки телефонов и инфракрасного обогрева комплекса.

      Отмена режима ЧС:

      В Удмуртии отменили режим ЧС, ранее введенный из-за сильных дождей. Таким образом власти хотели предотвратить угрозу безопасности сельхозпродукции. Распоряжение появилось на сайте главы и правительства региона.

      Сбор налогов:

      Почти 97 млрд рублей налогов собрали в Удмуртии за семь месяцев. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Отметим, что только 32,8 млрд поступили в консолидированный бюджет Удмуртии. Остальные деньги ушли в федеральную казну.

      Погода в регионе:

      Летняя жара придет в Удмуртию в воскресенье. Температура воздуха поднимется до 28 градусов. Также на территории региона по сведениям синоптиков ожидаются кратковременные дожди.

      18:00, 17 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      161
      0
      #Правительство\n#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#остановка\n#назначения\n#погода в Ижевске

       

       

       

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