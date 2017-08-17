Авария с шестью пострадавшими в Воткинске и оголодавшие жители Венесуэлы: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» традиционно начинает день с подборки событий, которые произошли в мире за минувшую ночь.

ДТП

Шесть человек пострадали при столкновении «ВАЗ-2115» и «Ниссана» в Воткинске.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, ДТП произошло в четверг, 17 августа, около 00:24 на перекрестке рядом с торговым центром «Айсберг».

«Со слов водителя «ВАЗа», он двигался по улице 1 Мая, со стороны микрорайона Березовка, а «Ниссан» отъезжал от КFC и начал поворот налево, не пропустив отечественный автомобиль на зелёный сигнал светофора», - сообщается в группе Воткинск Где Гай Стоят (ВГГС).

Также очевидцы пишут, что водитель отечественного автомобиля превысил скорость.

Пропал человек

В Ижевске ищут 75-летнюю Калимулину Ираиду Петровну. Женщина вышла из дома по улице Союзная,129 16 августа в 17:30 и не вернулась. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Одета: зелёный пиджак, чёрные брюки, белые полукроссовки, возможно розовая шапка. Очки в темно-синей оправе (зрение -7).

Фото: vk.com/psoregion18

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию.

Новые паспорта и водительские права

Паспорта и водительские удостоверения с микросхемой могут появиться у жителей России. Эти документы будут содержать биометрические данные и электронную подписью владельца. Как пишет «Газета.ru», об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Начиная с 2015 года проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему», — сказал Трачук.

Глава Гознака отметил, что такой документ будет содержать электронную подпись, и, соответственно, его владелец сможет использовать его «в любых юридически значимых взаимодействиях».

«Второй важный момент: при наличии там биометрических параметров этот документ может быть использован для удаленной идентификации и фактически позволяет человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг», — добавил Трачук.

Голод не тётка

Голодные жители Венесуэлы начали похищать из зоопарка животных. Как сообщает «Лайф», полиция штата Сулия начала расследование краж.

Последними из зоопарка пропали два ошейниковых пекари. Всего же за несколько недель злоумышленники украли более десяти видов животных, включая буйвола.

«Мы полагаем, что их выкрали с намерением съесть», — заявил представитель местной полиции Луис Моралес.

Однако в самом зоопарке считают, что злоумышленники перепродают украденных животных.