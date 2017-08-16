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      Удмуртия в минуту: задержание директора «Подростка» и прививки от гриппа

      18:10, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:10, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      247
      0
      #спорт\n#здоровье\n#дороги\n#коррупция\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#грипп\n#финансы и деньги
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      0

      Обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Главной новостью среды, 16 августа, в Удмуртии стало задержание директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки от сотрудника. Руководителя задержали при получении части вознаграждения «за покровительство».

      Удмуртия в минуту: задержание директора "Подростка" и прививки от гриппа

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Подготовка к прививочной кампании:

      600 тыс. детей и взрослых привьют от гриппа в Удмуртии. Часть вакцин уже поступила в медучреждения республики. Для успешного предотвращения эпидемии необходимо привить не менее 40% населения.

      Электромотоциклы для полиции:

      Полиция Москвы протестирует ижевские электромотоциклы. Технику уже испытали сотрудники столичной ППС. Новые «Ижи» передадут стражам порядка в конце августа – начале сентября.

      Деньги на дороги:

      774 млн рублей понадобится Ижевску на содержание улично-дорожной сети в следующем году. Эти деньги нужны для уборки дорог и тротуаров, проведения ямочного ремонта, нанесения разметки, содержания ливнёвки, остановок и ограждений.

      Новости спорта:

      Представители Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Чайковском с 25 по 27 августа.

      18:10, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      247
      0
      #спорт\n#здоровье\n#дороги\n#коррупция\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#транспорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#грипп\n#финансы и деньги

       

       

       

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