Удмуртия в минуту: задержание директора «Подростка» и прививки от гриппа

Обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью среды, 16 августа, в Удмуртии стало задержание директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки от сотрудника. Руководителя задержали при получении части вознаграждения «за покровительство».

Подготовка к прививочной кампании:

600 тыс. детей и взрослых привьют от гриппа в Удмуртии. Часть вакцин уже поступила в медучреждения республики. Для успешного предотвращения эпидемии необходимо привить не менее 40% населения.

Электромотоциклы для полиции:

Полиция Москвы протестирует ижевские электромотоциклы. Технику уже испытали сотрудники столичной ППС. Новые «Ижи» передадут стражам порядка в конце августа – начале сентября.

Деньги на дороги:

774 млн рублей понадобится Ижевску на содержание улично-дорожной сети в следующем году. Эти деньги нужны для уборки дорог и тротуаров, проведения ямочного ремонта, нанесения разметки, содержания ливнёвки, остановок и ограждений.

Новости спорта:

Представители Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в чемпионате мира по летнему биатлону. Соревнования пройдут в Чайковском с 25 по 27 августа.