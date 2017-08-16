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      Двойня морских котиков родилась в зоопарке Ижевска

      16:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      95
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
      Фото: ТНТ-Новый регион
      95
      0

      Каждый питомец весит около 10 кг.

      Ижевск. Удмуртия. Двойня морских котиков родилась в Ижевском зоопарке. Каждое животное весит порядка 10 кг, сообщили корреспонденту «Сусанина» в зверинце.

      «Родились два мальчика. Сейчас они вместе с мамой в вольере. Двойни в природе нечасто встречаются, потому что у морских млекопитающих всегда крупные малыши рождаются», - сказала пресс-секретарь Ижевского зоопарка Гульнара Мухаметшина.

      По ее словам, зоотехники нашли только четыре известных подобных случаев в мире. Имен у малышей пока нет, а питаются они маминым молоком. С сентября их начнут приучать к рыбе.

      16:30, 16 августа, 2017
      Яна Шамаева
      95
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк

       

       

       

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