Двойня морских котиков родилась в зоопарке Ижевска

Каждый питомец весит около 10 кг.

Ижевск. Удмуртия. Двойня морских котиков родилась в Ижевском зоопарке. Каждое животное весит порядка 10 кг, сообщили корреспонденту «Сусанина» в зверинце.

«Родились два мальчика. Сейчас они вместе с мамой в вольере. Двойни в природе нечасто встречаются, потому что у морских млекопитающих всегда крупные малыши рождаются», - сказала пресс-секретарь Ижевского зоопарка Гульнара Мухаметшина.

По ее словам, зоотехники нашли только четыре известных подобных случаев в мире. Имен у малышей пока нет, а питаются они маминым молоком. С сентября их начнут приучать к рыбе.