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      Пожары в Ижевске, задержание директора центра «Подросток» и последняя неделя лета: что произошло минувшей ночью

      08:00, 16 августа, 2017
      08:00, 16 августа, 2017
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      #общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Максим Порозов)
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. Информационно агентство «Сусанин» начинает утро с подборки событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире минувшим вечером и ночью.

      Пожары

      Ночью 16 августа в Ижевске по адресу улица 9 Января 147а произошел пожар. Как пишут очевидцы в группе ИГГС, горел частный дом. Информации о пострадавших нет.

       

      Также минувшим вечером около 19:30 возгорание произошло в многоэтажном доме №23 по улице 50 лет Пионерии.

       

      ДТП

      На улице 10 лет Октября в Ижевске напротив ЖК Октябрьский. «Фольксваген Гольф» сбил пешехода на «зебре». Как пишут очевидцы ДТП, женщину с травмами увезли в больницу.

       

      «Подросток»

      Вечером 15 августа источник, знакомый с ситуацией, рассказал информагентству «Сусанин» о задержании директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева за финансовые махинации при расходовании федерального гранта. Позже власти Ижевска подтвердили информацию о задержании.

      Твиты Трампа

      В США выпустили сборник твитов Дональда Трампа под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump, сообщает «Росбалт».

      Коллекцию из порядка 140 твитов американского лидера украсили иллюстрации карикатуриста Шеннона Уилера.

      «У (32-го президента США – прим.ред.) Франклина Делано Рузвельта было радио, у (35-го президента) Джона Кеннеди было телевидение, а у Трампа есть Twitter», — говорится в аннотации к книге.

      Печатную версию издания можно купить за 9,16 долларов, а электронную — за 7,99 долларов.

      Последнее тепло

      Синоптики рассказали RT, что текущая неделя станет в России последней по-летнему тёплой в этом году.

      Скандинавский антициклон охватил большую часть европейской России, поэтому в ближайшие дни россиян ждёт комфортная, солнечная погода без осадков.

      Ближе к выходным дневные показания температуры вырастут до +23, +28 градусов по Цельсию.

      «На следующей неделе первый день ещё будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдёт холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18, +20.  Эта неделя — последняя по-летнему тёплая», — пояснил синоптик.

      08:00, 16 августа, 2017
      630
      0
      #общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

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