Пожары в Ижевске, задержание директора центра «Подросток» и последняя неделя лета: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. Информационно агентство «Сусанин» начинает утро с подборки событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире минувшим вечером и ночью.

Пожары

Ночью 16 августа в Ижевске по адресу улица 9 Января 147а произошел пожар. Как пишут очевидцы в группе ИГГС, горел частный дом. Информации о пострадавших нет.

Также минувшим вечером около 19:30 возгорание произошло в многоэтажном доме №23 по улице 50 лет Пионерии.

ДТП

На улице 10 лет Октября в Ижевске напротив ЖК Октябрьский. «Фольксваген Гольф» сбил пешехода на «зебре». Как пишут очевидцы ДТП, женщину с травмами увезли в больницу.

«Подросток»

Вечером 15 августа источник, знакомый с ситуацией, рассказал информагентству «Сусанин» о задержании директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева за финансовые махинации при расходовании федерального гранта. Позже власти Ижевска подтвердили информацию о задержании.

Твиты Трампа

В США выпустили сборник твитов Дональда Трампа под названием Sh*t My President Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump, сообщает «Росбалт».

Коллекцию из порядка 140 твитов американского лидера украсили иллюстрации карикатуриста Шеннона Уилера.

«У (32-го президента США – прим.ред.) Франклина Делано Рузвельта было радио, у (35-го президента) Джона Кеннеди было телевидение, а у Трампа есть Twitter», — говорится в аннотации к книге.

Печатную версию издания можно купить за 9,16 долларов, а электронную — за 7,99 долларов.

Последнее тепло

Синоптики рассказали RT, что текущая неделя станет в России последней по-летнему тёплой в этом году.

Скандинавский антициклон охватил большую часть европейской России, поэтому в ближайшие дни россиян ждёт комфортная, солнечная погода без осадков.

Ближе к выходным дневные показания температуры вырастут до +23, +28 градусов по Цельсию.

«На следующей неделе первый день ещё будет хорошим, примерно в таком же ключе. Потом, скорее всего, пойдёт холодный фронт, и далее температура будет резко понижаться, вернётся в рамки нормы и, может, окажется ниже неё. Дневные показания рухнут приблизительно до +18, +20. Эта неделя — последняя по-летнему тёплая», — пояснил синоптик.