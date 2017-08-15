В Ижевске собака с завязанной мордой, которая чуть не умерла от голода, вернулась домой

В таком виде животное сбежало из клиники.

Ижевск. Удмуртия. Собака с забинтованной мордой, которая из-за этого чуть не умерла от голода, самостоятельно вернулась на базу, которую охраняла. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщила зоозащитник из «Желтой бирки» Оксана Берестова.

«Она сейчас находится на той же производственной базе, которую охраняла. Сама дошла, бинта у нее никакого нет, она освободилась, собака молодец, сама справилась. Мы следили за ней, подкармливали, пытались поймать, но она очень осторожная - не смогли. Поэтому просто подавали объявление, чтобы знать, где она находится», - сказала Берестова.

Животное с забинтованной мордой сбежало из клиники после стерилизации.

«Ее прооперировали в клинике, поставили желтую бирку, когда она отошла от наркоза, ей завязали морду и стали заворачивать в одеяло, чтобы отвезти в другое помещение, и в этот момент она сбежала», - пояснила зоозащитница.

По ее словам, после этого случая было принято решение после операции сразу надевать собакам ошейник.

Напомним, ранее в Ижевске объявили поиск собаки с забинтованной мордой, а по городу развесили объявления о помощи.