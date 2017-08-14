Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Подошел к концу первый рабочий день новой недели. По традиции информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных новостей понедельника, 14 августа.
Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Финансирование под вопросом:
Удмуртия может лишиться федерального финансирования при ремонте здания национальной библиотеки в Ижевске. Причиной тому – строительство, которое развернулось в нескольких метрах от «Ленинки». Там возводят многоквартирный дом.
Трагедия после праздника:
Нетрезвый водитель погиб в аварии в Вавоже. Он не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы рассказали, что молодой человек ехал со свадьбы.
Вопросы безопасности:
Тросовое ограждение начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске. Закончат работы через несколько дней. Барьер сможет сдержать и легковые, и грузовые авто, не допустив столкновения встречных машин.
Рост производства:
В Удмуртии производство спиртных напитков увеличилось на 39%. За полгода заводы республики выпустили почти 13 млн литров алкоголя. Это привело к увеличению поступления акцизов в бюджеты.
Первый раз в первый класс:
Собрать в школу первоклассника в Удмуртии стало дороже на 1200 рублей. За минимальный набор одежды и канцтоваров придется отдать почти 12 000 рублей. Стоимость учебных пособий и мебели для учеников в эту сумму не включена.