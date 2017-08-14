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      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      18:00, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      110
      0
      #образование\n#дороги\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Вавож\n#алкоголь\n#тарифы и цены\n#новости\n#финансы и деньги
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      0

      Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Подошел к концу первый рабочий день новой недели. По традиции информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных новостей понедельника, 14 августа.

      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Финансирование под вопросом:

      Удмуртия может лишиться федерального финансирования при ремонте здания национальной библиотеки в Ижевске. Причиной тому – строительство, которое развернулось в нескольких метрах от «Ленинки». Там возводят многоквартирный дом.

      Трагедия после праздника:

      Нетрезвый водитель погиб в аварии в Вавоже. Он не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы рассказали, что молодой человек ехал со свадьбы.

      Вопросы безопасности:

      Тросовое ограждение начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске. Закончат работы через несколько дней. Барьер сможет сдержать и легковые, и грузовые авто, не допустив столкновения встречных машин.

      Рост производства:

      В Удмуртии производство спиртных напитков увеличилось на 39%. За полгода заводы республики выпустили почти 13 млн литров алкоголя. Это привело к увеличению поступления акцизов в бюджеты.

      Первый раз в первый класс:

      Собрать в школу первоклассника в Удмуртии стало дороже на 1200 рублей. За минимальный набор одежды и канцтоваров придется отдать почти 12 000 рублей. Стоимость учебных пособий и мебели для учеников в эту сумму не включена.

      18:00, 14 августа, 2017
      Ксения Чернова
      110
      0
      #образование\n#дороги\n#общество\n#ДТП\n#СМИ\n#безопасность\n#Ижевск\n#Вавож\n#алкоголь\n#тарифы и цены\n#новости\n#финансы и деньги

       

       

       

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