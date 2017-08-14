Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Подошел к концу первый рабочий день новой недели. По традиции информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных новостей понедельника, 14 августа.

Финансирование под вопросом:

Удмуртия может лишиться федерального финансирования при ремонте здания национальной библиотеки в Ижевске. Причиной тому – строительство, которое развернулось в нескольких метрах от «Ленинки». Там возводят многоквартирный дом.

Трагедия после праздника:

Нетрезвый водитель погиб в аварии в Вавоже. Он не справился с управлением и врезался в столб. Очевидцы рассказали, что молодой человек ехал со свадьбы.

Вопросы безопасности:

Тросовое ограждение начали устанавливать на улице Удмуртской в Ижевске. Закончат работы через несколько дней. Барьер сможет сдержать и легковые, и грузовые авто, не допустив столкновения встречных машин.

Рост производства:

В Удмуртии производство спиртных напитков увеличилось на 39%. За полгода заводы республики выпустили почти 13 млн литров алкоголя. Это привело к увеличению поступления акцизов в бюджеты.

Первый раз в первый класс:

Собрать в школу первоклассника в Удмуртии стало дороже на 1200 рублей. За минимальный набор одежды и канцтоваров придется отдать почти 12 000 рублей. Стоимость учебных пособий и мебели для учеников в эту сумму не включена.