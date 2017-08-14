В Ижевске пройдет забег в помощь детям с раком головного и спинного мозга

Ребят с такими онкологическими заболеваниями в республике сегодня 45.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организуют благотворительный забег в помощь детям с заболеваниями рака головного и спинного мозга. Как сообщает фонд «Подари ЗАВТРА!», акция пройдет 26 августа парке имени Кирова.

На сегодняшний день детей с таким диагнозом в республике 45.

Организаторы рассчитывают, что участниками забега станут около 300 человек. Им предлагается пробежать дистанцию 1 и 3 км на выбор. Минимальный взнос – 300 рублей для взрослого участника и 100 – для детей.

Для этого нужно зарегистрироваться в группе забега и внести регистрационный взнос, также пройти регистрацию можно и в день проведения мероприятия, но нужно учесть, что количество мест ограничено.