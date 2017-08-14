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      Серьезных нарушений при проверке лагерей Удмуртии не выявили

      10:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #дети\n#проверки\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#лагерь\n#проверка
      171
      0

      Об этом сообщила и.о. зампреда правительства республики Наталья Сударикова.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на 11 августа провели восемь проверок загородных лагерей. Серьезных нарушений в учреждениях не обнаружили, сообщила на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 14 августа, и.о. зампреда правительства республики Наталья Сударикова.

      «Комиссией выявлялись незначительные нарушения. Они все-таки есть, но, как правило, они устранялись в ходе самой проверки. Серьезных нареканий в адрес лагерей мы высказать не можем», - сказала Сударикова.

      Напомним, в начале лета в лагерь «Волна» в Ижевске не пустили сотрудников «Роспотребнадзора».

      Также в мае этого года в лагере «Дружба» под Ижевском заболели участники чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?». Дети жаловались на рвоту, температуру, жидкий стул. Среди пострадавших были школьники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода и других городов. 

      10:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      171
      0
      #дети\n#проверки\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#лагерь\n#проверка

       

       

       

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