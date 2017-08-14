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      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      08:00, 14 августа, 2017
      08:00, 14 августа, 2017
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      #общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#СМИ Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Ришат Юнусов)
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      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе августовское утро, Удмуртия! За окном понедельник, 13 августа, синоптики обещают нам небольшую облачность без осадков и +19 +24 градуса по Цельсию. А журналисты информагентства «Сусанин» традиционно подготовили на завтрак подборку событий, которые произошли в мире, пока вы спали.

      Паяный пешеход

      В Ижевске на улице Удмуртской сбили пешехода. Как пишут в группе ИГГС очевидцы, инцидент произошёл на «зебре» около транспортной остановки «Радиозавод» вечером 13 августа. В комментариях к посту о ДТП пользователи позже сообщили, что мужчина был пьян и переходил дорогу на красный свет светофора.

       

      Пожар

      Пользователи соцсетей также поделились фотографиями пожара, который произошел в частном секторе по улице 10 лет Октября в Ижевске. В ИГГС пишут, что возгорание произошло около 16:00 в воскресенье, 13 августа.

       

      Подарки

      Министерство промышленности и торговли России предложило разрешить чиновникам получать дорогие подарки. Как пишут «Известия», госслужащие смогут принимать презенты дороже 3 тыс. рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов (НХП).

      По словам представителей отрасли, из-за существующего запрета вместо того, чтобы дарить чиновникам высокохудожественные изделия российского производства, их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Из-за этого министерство предложило увеличить предельную стоимость подарков.

      Лео да Винчи

      Актёр Леонардо Ди Каприо сыграет роль итальянского художника и учёного Леонардо да Винчи, пишет RT.

      Отмечается, что компания Paramount «за семизначную сумму» выиграла торги на получение права экранизации биографического романа об учёном, автором которого является Уолтер Айзексон.

      По данным издания, продюсером фильма выступит сам Ди Каприо.

      Дата съёмок фильма не уточняется, но книга Айзексона должна поступить в продажу в Соединённых Штатах уже в октябре текущего года.

      Хакеры и сериалы

      Хакеры выложили в открытый доступ эпизоды еще одного сериала HBO. Как пишет «Лайф», на это раз им оказался многосерийный фильм «Умерь свой энтузиазм», который вновь выйдет на экраны в октябре.

      В этот раз злоумышленники не стали «сливать» серии «Игры престолов», однако в сети также оказались эпизоды других, менее популярных шоу канала.

      Сериал «Умерь свой энтузиазм» выходит с 2000 года. Автором и исполнителем главной роли является американский актёр Ларри Дэвид.

      Напомним, ранее хакеры похитили у HBO 1,5 Тб данных, среди которых сценарии, серии, а также данные актёров «Игры престолов». Ранее они пригрозили слить все эти данные в Сеть, если им не заплатят выкуп в 7 млн долларов.

      08:00, 14 августа, 2017
      180
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      #общество\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#СМИ Удмуртии\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

       

       

       

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