Жары в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Дождей в Удмуртии в ближайшие дни не будет. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

«Очень радостная и легкая картина на целую неделю вперед. <…> Сегодня дождей тоже не жду. Не волнуйтесь по поводу этой тонкой, состоящей из мельчайших капелек воды облачности, она не связана с дождями», - написала Шумихина.

По её словам, дожди в Удмуртии возможны только в среду, 16 августа. При этом жары в республике не будет, но тепло сохранится.