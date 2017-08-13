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      370 тыс кв м жилья сдали в Удмуртии за полгода

      10:22, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:22, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#школы
      Фото: @arzik2
      39
      0

      В республике отмечают День строителя.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за полгода ввели в эксплуатацию 370 тыс. кв м жилья. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, об этом в ходе торжественного собрания, посвящённого Дню строителя, рассказал и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Иван Новиков

      Он подчеркнул, что до конца года в республике будет построено 45 объектов социальной сферы. Кроме того, Удмуртия участвует в федеральной программе по созданию новых школьных мест. В прошлом году в рамках этой программы была открыта школа в микрорайоне «Столичный» города Ижевска, в этом году получены средства на финансирование школы в Можге.

      Отметим, что собрание состоялось в республиканском театре оперы и балета.

      «Так масштабно День строителя празднуется только в нашей стране. Я считаю, что это абсолютно заслуженно. Потому что, если бы не было у нас строительной отрасли, наверное, не было бы и нашей страны», - сказал в своем выступлении и.о. руководителя администрации главы республики Сергей Смирнов.

      10:22, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      39
      0
      #строительство\n#общество\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#школы

       

       

       

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