В Воткинске из-за соревнований по триатлону ограничат движение и парковку в центре города

Проезд будет запрещен на Центральной площади и по улице Мира.

Воткинск. Удмуртия. 13 августа в Воткинске впервые пройдут знаменитые триатлонные старты Titan. В связи с этим в городе на один день изменится схема движения транспорта, сообщили в Минспорте Удмуртии.

Так, в воскресенье с 6:00 до 17:00 во время проведения соревнований по плаванию и триатлону будут запрещены проезд и стоянка транспортных средств: на Центральной площади; ул. Мира (полностью); ул. Садовникова (от ул. Дзержинского до ул. 1 Мая); ул. Чайковского (участок от ул. Азина до ул. Чайковского д. 139).

Местами стоянки для личного автотранспорта определены: ул. Ленина (от ул. Мира до ул. 1 Мая); ул. Ленина, 14 (платная стоянка напротив Администрации города Воткинска); ул. Кирова (от ул. Мира до ул. 1 Мая); гостевая стоянка по ул. Чайковского 99; платная стоянка напротив поликлиники Воткинской городской больницы № 1 по ул. Спорта, 14.

Движение автобусов будет осуществляться в границах районов до зоны закрытия движения.