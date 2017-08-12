Центризбирком Удмуртии определил порядок расположения партий в бюллетенях

Выборы в Госсовет республики пройдут 10 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Стало известно, в каком порядке будут размещены наименования политических партий Удмуртии в бюллетенях для голосования на выборах в Госсовет республики. Вопрос решился в результате жеребьевки, которую провел ЦИК УР.

Как сообщается на официальном сайте регионального Центризбиркома, первым в списке будет идти «Единая Россия». Второе место досталось КПРФ. Сразу после нее в бюллетенях будет напечатано название партии «Коммунисты России». Четвертое место выпало по жребию ЛДПР. На пятой позиции – партия «Родина». Замыкает список «Справедливая Россия».

Напомним, выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики 6 созыва пройдут 10 сентября этого года. Половину депутатов изберут по партийным спискам, половину - по одномандатным кругам.

Добавим, 10 сентября жителям Удмуртии предстоит также выбрать нового главу региона.