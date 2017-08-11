Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя завершилась, впереди – выходные. Информагентство «Сусанин» приготовило «на дорожку» обзор самых интересных новостей пятницы, 11 августа.

Доходы кандидатов:

Претенденты на пост главы Удмуртии представили в Центризбирком данные о размере и источниках доходов. Также они рассказали об имеющейся недвижимости, долях в организациях. Выяснилось, что наибольший доход в прошлом году получил врио главы республики Александр Бречалов.

«Не дефект»:

Специалисты удмуртского Управтодора объяснили, почему иногда укладывают асфальт в дождь. По словам дорожников, такие работы не обязательно будут некачественными. Главное, чтобы асфальт не успел остыть до того, как его укатают.

Убийство бизнесмена:

Дело ижевчанина, который в марте застрелил бизнесмена в Металлурге, передали в суд. В ходе расследования у мужчины обнаружили хроническое психическое расстройство. Его отправят на принудительное лечение.

Кража драгоценностей:

Ювелирные украшения на общую сумму более двух миллионов рублей украли из частного дома в Ижевске. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Часть похищенного уже изъяли, оставшееся предстоит найти.

Погода vs Персеиды:

В выходные в Удмуртии будет облачно и дождливо. Погода может помешать жителям республики посмотреть на звездопад. Синоптики предупреждают: увидеть метеорный поток Персеиды с большей вероятностью можно будет в ночь на воскресенье и понедельник.