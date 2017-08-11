Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя завершилась, впереди – выходные. Информагентство «Сусанин» приготовило «на дорожку» обзор самых интересных новостей пятницы, 11 августа.
Удмуртия в минуту: доходы Александра Бречалова и укладка асфальта в дождь
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Доходы кандидатов:
Претенденты на пост главы Удмуртии представили в Центризбирком данные о размере и источниках доходов. Также они рассказали об имеющейся недвижимости, долях в организациях. Выяснилось, что наибольший доход в прошлом году получил врио главы республики Александр Бречалов.
«Не дефект»:
Специалисты удмуртского Управтодора объяснили, почему иногда укладывают асфальт в дождь. По словам дорожников, такие работы не обязательно будут некачественными. Главное, чтобы асфальт не успел остыть до того, как его укатают.
Убийство бизнесмена:
Дело ижевчанина, который в марте застрелил бизнесмена в Металлурге, передали в суд. В ходе расследования у мужчины обнаружили хроническое психическое расстройство. Его отправят на принудительное лечение.
Кража драгоценностей:
Ювелирные украшения на общую сумму более двух миллионов рублей украли из частного дома в Ижевске. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Часть похищенного уже изъяли, оставшееся предстоит найти.
Погода vs Персеиды:
В выходные в Удмуртии будет облачно и дождливо. Погода может помешать жителям республики посмотреть на звездопад. Синоптики предупреждают: увидеть метеорный поток Персеиды с большей вероятностью можно будет в ночь на воскресенье и понедельник.