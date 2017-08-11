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      Удмуртия в минуту: доходы кандидатов и укладка асфальта в дождь

      18:25, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:25, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      206
      0
      #дороги\n#общество\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#финансы и деньги\n#убийство
      206
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя завершилась, впереди – выходные. Информагентство «Сусанин» приготовило «на дорожку» обзор самых интересных новостей пятницы, 11 августа.

      Удмуртия в минуту: доходы Александра Бречалова и укладка асфальта в дождь

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Доходы кандидатов:

      Претенденты на пост главы Удмуртии представили в Центризбирком данные о размере и источниках доходов. Также они рассказали об имеющейся недвижимости, долях в организациях. Выяснилось, что наибольший доход в прошлом году получил врио главы республики Александр Бречалов.

      «Не дефект»:

      Специалисты удмуртского Управтодора объяснили, почему иногда укладывают асфальт в дождь. По словам дорожников, такие работы не обязательно будут некачественными. Главное, чтобы асфальт не успел остыть до того, как его укатают.

      Убийство бизнесмена:

      Дело ижевчанина, который в марте застрелил бизнесмена в Металлурге, передали в суд. В ходе расследования у мужчины обнаружили хроническое психическое расстройство. Его отправят на принудительное лечение.

      Кража драгоценностей:

      Ювелирные украшения на общую сумму более двух миллионов рублей украли из частного дома в Ижевске. Полицейским удалось задержать злоумышленников. Часть похищенного уже изъяли, оставшееся предстоит найти.

      Погода vs Персеиды:

      В выходные в Удмуртии будет облачно и дождливо. Погода может помешать жителям республики посмотреть на звездопад. Синоптики предупреждают: увидеть метеорный поток Персеиды с большей вероятностью можно будет в ночь на воскресенье и понедельник.

      18:25, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      206
      0
      #дороги\n#общество\n#МВД\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#финансы и деньги\n#убийство

       

       

       

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