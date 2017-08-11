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      Синоптики рассказали, увидят ли жители Удмуртии Персеиды

      12:18, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      12:18, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #общество\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#Удмуртия
      Фото: PxHere
      116
      0

      В ночь на субботу небо будет затянуто облаками.

      Ижевск. Удмуртия. Желающим посмотреть на Персеиды жителям Удмуртии стоит выбрать для этого ночь на воскресенье, 13 августа. Об этом написала в своем блоге в «Живом Журнале» руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

      По её словам, в ночь на субботу, 12 августа, небо с большей долей вероятности будет затянуто облаками. Временами пройдут дожди. К слову, именно в эту ночь жители Удмуртии соберутся для наблюдения за метеоритным дождем в Болгурах.

      «Частичная облачность (преимущественно верхняя) может быть в Ижевске и в ночь на воскресенье. Но вероятность прояснений (от частичных до полных) на порядок повышается! Поэтому планировать выезд за город можно именно в это время – во второй половине ночи увидеть Персеиды будет вероятнее, чем до полуночи», - отметила Шумихина.

      Еще лучше условия для наблюдения за звездопадом будут в ночь на понедельник, 14 августа. Шумихина напомнила, что по ночам температура воздуха будет опускаться до +8, +13 градусов по Цельсию.

      «Больше всего с небом повезет южным регионам Европейской части России – Саратову, Волгограду и т.д. Благодаря антициклону в этих городах и ближайшей ночью, и в ночь на воскресенье можно будет наблюдать падение звезд», - рассказала метеоролог.

      Сусанин / Персеиды над Удмуртией. Очевидцы и фотографии

      Для начала разберемся с основными понятиями, которые могут пригодиться начинающему астроному. Радиант - область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров.


      12:18, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #общество\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#Удмуртия

       

       

       

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