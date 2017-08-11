Синоптики рассказали, увидят ли жители Удмуртии Персеиды

В ночь на субботу небо будет затянуто облаками.

Ижевск. Удмуртия. Желающим посмотреть на Персеиды жителям Удмуртии стоит выбрать для этого ночь на воскресенье, 13 августа. Об этом написала в своем блоге в «Живом Журнале» руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

По её словам, в ночь на субботу, 12 августа, небо с большей долей вероятности будет затянуто облаками. Временами пройдут дожди. К слову, именно в эту ночь жители Удмуртии соберутся для наблюдения за метеоритным дождем в Болгурах.

«Частичная облачность (преимущественно верхняя) может быть в Ижевске и в ночь на воскресенье. Но вероятность прояснений (от частичных до полных) на порядок повышается! Поэтому планировать выезд за город можно именно в это время – во второй половине ночи увидеть Персеиды будет вероятнее, чем до полуночи», - отметила Шумихина.

Еще лучше условия для наблюдения за звездопадом будут в ночь на понедельник, 14 августа. Шумихина напомнила, что по ночам температура воздуха будет опускаться до +8, +13 градусов по Цельсию.

«Больше всего с небом повезет южным регионам Европейской части России – Саратову, Волгограду и т.д. Благодаря антициклону в этих городах и ближайшей ночью, и в ночь на воскресенье можно будет наблюдать падение звезд», - рассказала метеоролог.