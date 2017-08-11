Пожар в Ижевске, застрявший китенок и загоревшийся ледник: что произошло минувшей ночью

Обзор событий, произошедших, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии подходит к концу. В пятницу, 11 августа, по традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор новостей и событий, произошедших, пока вы спали.

Пожар на Восточном поселке:

Пожар произошел в жилом доме на Восточном поселке. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республики, сообщение о возгорании поступило в 21:32 накануне, 10 августа.

К тушению привлекли 25 сотрудников спасательного ведомства и 7 единиц техники. Очевидцы сообщают, что спасателям помогали соседи. Огонь повредил стены дома и имущество.

Мнение:

Жительница Воткинска пожаловалась на отсутствие в детской поликлинике №2 инвалидных колясок и костылей. Свое мнение она высказала в группе Доска позора | Воткинск в соцсети ВКонтакте.

«Наложили гипс врач очень хорошо с нами обошлась медсестры тоже все быстро сделали молодцы в общем. Но на мой вопрос как мне ребенка довести до машины ответили что у них ничего нет ни костылей ни коляски. И вот 15-летняя девушка скачет по больнице а потом и по улице на одной ноге», - написала горожанка.

Погода в Удмуртии:

Во второй половине дня в пятницу, 11 августа, в Удмуртии ожидаются небольшие дожди. Более умеренными они будут в ночь на субботу. Об этом сообщается в группе Удмуртского Гидрометцентра в соцсети ВКонтакте.

Спасение малыша:

В Хабаровском крае спасатели и волонтёры освободили застрявшего на мели китёнка. Как пишет Life, малыш ушел в открытое море.

Как китенок застрял на мели – неизвестно. Животное получило ранение, а неравнодушные волонтёры на протяжении суток поливали кита водой, чтобы его кожа не высохла и он не погиб.

Позже на реке начался прилив, благодаря которому животное смогло уйти с мели и уплыть в море.

Оксюморон:

В Гренландии загорелись ледники. Как пишет Life, глобальное потепление добралось до вечной мерзлоты.

Учёные предполагают, что оно истощило ледяной покров, а торф крайне быстро нагревается и легко воспламеняется. Стабильный густой дым, по мнению климатологов, может свидетельствовать о значительной площади пожара и о его высокой интенсивности.

Стоит отметить, что пожары на территории бывших ледников не фиксировались несколько десятилетий.