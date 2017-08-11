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      Пожар в Ижевске, застрявший китенок и загоревшийся ледник: что произошло минувшей ночью

      08:00, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      511
      0
      #медицина\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#животные\n#новости\n#пожар
      Фото: life.ru
      511
      0

      Обзор событий, произошедших, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии подходит к концу. В пятницу, 11 августа, по традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор новостей и событий, произошедших, пока вы спали.

      Пожар на Восточном поселке:

      Пожар произошел в жилом доме на Восточном поселке. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республики, сообщение о возгорании поступило в 21:32 накануне, 10 августа.

      К тушению привлекли 25 сотрудников спасательного ведомства и 7 единиц техники. Очевидцы сообщают, что спасателям помогали соседи. Огонь повредил стены дома и имущество.

      Мнение:

      Жительница Воткинска пожаловалась на отсутствие в детской поликлинике №2 инвалидных колясок и костылей. Свое мнение она высказала в группе Доска позора | Воткинск в соцсети ВКонтакте.

      «Наложили гипс врач очень хорошо с нами обошлась медсестры тоже все быстро сделали молодцы в общем. Но на мой вопрос как мне ребенка довести до машины ответили что у них ничего нет ни костылей ни коляски. И вот 15-летняя девушка скачет по больнице а потом и по улице на одной ноге», - написала горожанка.


      Погода в Удмуртии:

      Во второй половине дня в пятницу, 11 августа, в Удмуртии ожидаются небольшие дожди. Более умеренными они будут в ночь на субботу. Об этом сообщается в группе Удмуртского Гидрометцентра в соцсети ВКонтакте.

      Спасение малыша:

      В Хабаровском крае спасатели и волонтёры освободили застрявшего на мели китёнка. Как пишет Life, малыш ушел в открытое море.

      Как китенок застрял на мели – неизвестно. Животное получило ранение, а неравнодушные волонтёры на протяжении суток поливали кита водой, чтобы его кожа не высохла и он не погиб.

      Позже на реке начался прилив, благодаря которому животное смогло уйти с мели и уплыть в море.

      Ура! Сотрудники Национального парка Начали действовать. Они спустили лодку и подошли к киту. Спрыгнули в ледяную воду и полили кита сначала с одной стороны, а потом с другой. Сильно рисковали своей жизнью, так как кит начал двигаться и мог их убить хвостом. Настоящие герои! Настоящие мужики! Спасибо всем, кто поддерживал и репостил эту новость! Мы смогли достучаться! Теперь есть шанс, что кит доживет до прилива, который начнется через три часа. Сейчас еще фотографии постараюсь загрузить и добавить в этот пост #mamontcup2017 #Шантары #шантарскиеострова

      3,297 Likes, 203 Comments - Сергей Доля (@sergeydolya) on Instagram: "Ура! Сотрудники Национального парка Начали действовать. Они спустили лодку и подошли к киту...."


      Оксюморон:

      В Гренландии загорелись ледники. Как пишет Life, глобальное потепление добралось до вечной мерзлоты.

      Учёные предполагают, что оно истощило ледяной покров, а торф крайне быстро нагревается и легко воспламеняется. Стабильный густой дым, по мнению климатологов, может свидетельствовать о значительной площади пожара и о его высокой интенсивности.

      Стоит отметить, что пожары на территории бывших ледников не фиксировались несколько десятилетий.

      08:00, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      511
      0
      #медицина\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#погода\n#животные\n#новости\n#пожар

       

       

       

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