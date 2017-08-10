ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. В конце рабочего дня, по традиции, журналисты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей.

Протест бизнесменов и властей:

Власти Воткинска выступили против запрета продажи алкоголя на первых этажах жилых домов. Их поддержали и местные предприниматели. Вместе они решили обратиться к руководству республики с просьбой не допустить принятия законопроекта. Напомним, ранее Минпромторг Удмуртии заявил, что запрет на торговлю алкоголем в многоэтажках разорит малый и средний бизнес республики.

Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-10.

Обманутые дольщики:

В Удмуртии утвердили план-график по решению проблем обманутых дольщиков. Ответственным за его реализацию назначили и.о. заместителя председателя правительства региона Сергея Токарева. График предполагает постепенную смену обанкротившихся застройщиков на благонадежных.

Ушел гулять и потерялся:

Жители Ижевска нашли ушедшего из дома четырехлетнего мальчика. Он не смог объяснить, где живет, поэтому ребенка забрали в отдел полиции. Чуть позже туда обратилась мать дошкольника. Оказалось, что малыш ушел гулять, когда его папа заснул.

Суд над врачом:

В Татарстане вынесли приговор врачу, по вине которого погиб житель Удмуртии. Медработник отказался помочь раненому мужчине из-за отсутствия местной прописки. Суд приговорил хирурга к трем годам лишения свободы условно.

Кино будет:

Комедию молодого режиссера «Из Уфы с Любовью!» покажут в кинотеатрах Удмуртии. На данный момент прокат фильма охватывает более семидесяти городов. Картину уже высоко оценили многие популярные блогеры.