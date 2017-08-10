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      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      18:30, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:30, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #медицина\n#дети\n#строительство\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Татарстан\n#Башкирия\n#торговля\n#недвижимость\n#алкоголь\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#обманутые дольщики\n#суд
      116
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В конце рабочего дня, по традиции, журналисты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей.

      Протест бизнесменов и властей:

      Власти Воткинска выступили против запрета продажи алкоголя на первых этажах жилых домов. Их поддержали и местные предприниматели. Вместе они решили обратиться к руководству республики с просьбой не допустить принятия законопроекта. Напомним, ранее Минпромторг Удмуртии заявил, что запрет на торговлю алкоголем в многоэтажках разорит малый и средний бизнес республики.

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-10.

      Обманутые дольщики:

      В Удмуртии утвердили план-график по решению проблем обманутых дольщиков. Ответственным за его реализацию назначили и.о. заместителя председателя правительства региона Сергея Токарева. График предполагает постепенную смену обанкротившихся застройщиков на благонадежных.

      Ушел гулять и потерялся:

      Жители Ижевска нашли ушедшего из дома четырехлетнего мальчика. Он не смог объяснить, где живет, поэтому ребенка забрали в отдел полиции. Чуть позже туда обратилась мать дошкольника. Оказалось, что малыш ушел гулять, когда его папа заснул.

      Суд над врачом:

      В Татарстане вынесли приговор врачу, по вине которого погиб житель Удмуртии. Медработник отказался помочь раненому мужчине из-за отсутствия местной прописки. Суд приговорил хирурга к трем годам лишения свободы условно.

      Кино будет:

      Комедию молодого режиссера «Из Уфы с Любовью!» покажут в кинотеатрах Удмуртии. На данный момент прокат фильма охватывает более семидесяти городов. Картину уже высоко оценили многие популярные блогеры.

      18:30, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      116
      0
      #медицина\n#дети\n#строительство\n#семья\n#СМИ\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Татарстан\n#Башкирия\n#торговля\n#недвижимость\n#алкоголь\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#обманутые дольщики\n#суд

       

       

       

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