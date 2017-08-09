ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.
Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентство «Сусанин» подготовило подборку самых интересных новостей минувшего дня.
Новая встреча:
Президент России Владимир Путин вновь встретился с жительницей барака на проезде Чапаева в Ижевске. Российский лидер поинтересовался, решился ли жилищный вопрос ижевчанки. Женщина ответила, что переселить их планируют в декабре.
Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Подозрительная игрушка:
Сотрудников и клиентов банка в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел в отделении на улице Пушкинской. Подозрительный предмет оказался мягкой игрушкой.
Место для прогулок:
Территорию у Дворца пионеров в Ижевске благоустроят к началу сентября. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, разбивают газоны, устанавливают урны, скамейки. Кроме того, на аллеях и дорожках появится современная система освещения.
Ошибки при оптимизации:
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назвал ошибкой сокращение койко-мест в медучреждения республики. Он добавил, что сейчас вопросы здравоохранения находятся в приоритете в списке главных проблем региона.
Подготовка полным ходом:
186 детсадов в Ижевске прошли приемку к новому учебному году. Еще в одном дошкольном учреждении сейчас реконструируют буфет-раздаточную. Работы закончат к 1 сентября.