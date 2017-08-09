Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентство «Сусанин» подготовило подборку самых интересных новостей минувшего дня.

Новая встреча:

Президент России Владимир Путин вновь встретился с жительницей барака на проезде Чапаева в Ижевске. Российский лидер поинтересовался, решился ли жилищный вопрос ижевчанки. Женщина ответила, что переселить их планируют в декабре.

Подозрительная игрушка:

Сотрудников и клиентов банка в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел в отделении на улице Пушкинской. Подозрительный предмет оказался мягкой игрушкой.

Место для прогулок:

Территорию у Дворца пионеров в Ижевске благоустроят к началу сентября. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, разбивают газоны, устанавливают урны, скамейки. Кроме того, на аллеях и дорожках появится современная система освещения.

Ошибки при оптимизации:

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назвал ошибкой сокращение койко-мест в медучреждения республики. Он добавил, что сейчас вопросы здравоохранения находятся в приоритете в списке главных проблем региона.

Подготовка полным ходом:

186 детсадов в Ижевске прошли приемку к новому учебному году. Еще в одном дошкольном учреждении сейчас реконструируют буфет-раздаточную. Работы закончат к 1 сентября.