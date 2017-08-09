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      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      18:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #образование\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#здравоохранение
      174
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. По традиции, информагентство «Сусанин» подготовило подборку самых интересных новостей минувшего дня.

      Новая встреча:

      Президент России Владимир Путин вновь встретился с жительницей барака на проезде Чапаева в Ижевске. Российский лидер поинтересовался, решился ли жилищный вопрос ижевчанки. Женщина ответила, что переселить их планируют в декабре.

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Подозрительная игрушка:

      Сотрудников и клиентов банка в Ижевске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Инцидент произошел в отделении на улице Пушкинской. Подозрительный предмет оказался мягкой игрушкой.

      Место для прогулок:

      Территорию у Дворца пионеров в Ижевске благоустроят к началу сентября. Сейчас рабочие укладывают брусчатку, разбивают газоны, устанавливают урны, скамейки. Кроме того, на аллеях и дорожках появится современная система освещения.

      Ошибки при оптимизации:

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов назвал ошибкой сокращение койко-мест в медучреждения республики. Он добавил, что сейчас вопросы здравоохранения находятся в приоритете в списке главных проблем региона.

      Подготовка полным ходом:

      186 детсадов в Ижевске прошли приемку к новому учебному году. Еще в одном дошкольном учреждении сейчас реконструируют буфет-раздаточную. Работы закончат к 1 сентября. 

      18:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      174
      0
      #образование\n#Владимир Путин\n#СМИ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#здравоохранение

       

       

       

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