Сотрудники УФСИН Удмуртии спасли подброшенного им котенка

После того, как малыш поправится, ему будут искать любящую семью.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСИН по Удмуртской Республики спасли подброшенного им котенка. Как сообщается на странице управления в соцсети Facebook, животное обнаружили возле административного здания накануне, 8 августа, во Всемирный день кошек.

«Полосатый малыш еле передвигался – на лапке у него рана, глаза гноятся. Свозили в ветеринарную клинику, первую помощь оказали, дальнейшее лечение, видимо, будет на дому», - отмечают сотрудники УФСИН.

УФСИН Удмуртии Всемирный день кошек для нас не прошел даром. Маленького котенка обнаружили сегодня в обед сотрудники УФСИН возле административного здания. Полосатый малыш еле передвигался - на лапке у него рана,...

Работники управления готовы вылечить котенка. Ветеринары сообщили им, что на полное выздоровление малышу потребуется около трех недель: «Котюша оказалась девочкой. Пока живет в коробке, время от времени плачет, хочет рассказать, где у нее болит».

После того, как детёныш поправится, ему будут искать любящую семью.

Напомним, что сотрудники управления не в первый раз спасают животных. Подробнее - в нашем материале «Ненаказанные истории»