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      Сотрудники УФСИН Удмуртии спасли подброшенного им котенка

      11:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      327
      0
      #общество\n#ветеринария\n#животные\n#ФСИН\n#кошки\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#спасение
      Фото: facebook.com (УФСИН Удмуртии)
      327
      0

      После того, как малыш поправится, ему будут искать любящую семью.

      Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСИН по Удмуртской Республики спасли подброшенного им котенка. Как сообщается на странице управления в соцсети Facebook, животное обнаружили возле административного здания накануне, 8 августа, во Всемирный день кошек.

      «Полосатый малыш еле передвигался – на лапке у него рана, глаза гноятся. Свозили в ветеринарную клинику, первую помощь оказали, дальнейшее лечение, видимо, будет на дому», - отмечают сотрудники УФСИН.

       

      УФСИН Удмуртии

      Всемирный день кошек для нас не прошел даром. Маленького котенка обнаружили сегодня в обед сотрудники УФСИН возле административного здания. Полосатый малыш еле передвигался - на лапке у него рана,...

       

       

      Работники управления готовы вылечить котенка. Ветеринары сообщили им, что на полное выздоровление малышу потребуется около трех недель: «Котюша оказалась девочкой. Пока живет в коробке, время от времени плачет, хочет рассказать, где у нее болит».

      После того, как детёныш поправится, ему будут искать любящую семью.

      Напомним, что сотрудники управления не в первый раз спасают животных. Подробнее - в нашем материале «Ненаказанные истории»

       

      Сусанин / Ненаказанные истории

      Семья взяла своих собак и отправилась к ребятам. Это была зима, и хаски целый день катали ребят на тюбингах. Многим питомцы понравились, и они решили, что заведут таких же, как только вступят во взрослую жизнь. Эстафету добрых дел поддержала жена Антона. Елена организовала сбор вещей среди сотрудников следственного изолятора №1, а после передала их в детский дом.

       

       

      11:00, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      327
      0
      #общество\n#ветеринария\n#животные\n#ФСИН\n#кошки\n#Удмуртия\n#УФСИН\n#спасение

       

       

       

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