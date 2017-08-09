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      Встреча жительницы Ижевска с Путиным, запрет кальянов и вымирание акул: что произошло минувшей ночью

      08:02, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      08:02, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      595
      0
      #Владимир Путин\n#здоровье\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#общепит\n#новости
      Фото: putin.kremlin.ru
      595
      0

      Дайджест новостей о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире.

      Ижевск. Удмуртия. По традиции, утром журналисты информагентства «Сусанин» подготовили для читателей новости о событиях минувшей ночью. В подборку попали встреча Владимира Путина с ижевчанкой в Сочи, сообщение о возможном запрете кальянов в российских барах и вымирании акул.

      Новая встреча:

      Президент России Владимир Путин вновь встретился с Анастасией Вотинцевой, которая живет в бараке на проезде Чапаева в Ижевске. Глава государства пообщался с ней в резиденции Бочаров ручей в Сочи, пишет Мир24.

      Российский лидер поинтересовался, решился ли жилищный вопрос ижевчанки, с которым она обратилась на «Прямую линию». Женщина ответила, что переселить их планируют в декабре.

      ДТП на Удмуртской:

      «Хендай Солярис» врезался в столб рядом с остановкой на перекрестке улиц Удмуртской и Майской в Ижевске. ДТП случилось утром в среду, 9 августа.

      Как сообщил сам водитель в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте, авария произошла из-за того, что его «не пропустила» маршрутка: «Я по главной ехал вообще-то, он мне в заднюю правую бочину въехал».


      Спорт vs транспорт:

      В Ижевске стартовал чемпионат и первенство города по велоспорту-шоссе. В среду, 9 августа, состязания пройдут на дороге аэропорт – Завьяловский тракт. В связи с этим дорога с 10:00 будет недоступна для транспорта.

      Не кури:

      В ресторанах и барах России планируется полностью запретить электронные сигареты и кальяны. Как пишет Газета, соответствующие поправки в проект закона были разработаны при участии специалистов министерства.

      В Минздраве планируют подготовить нормативные документы по борьбе с вейпами и кальянами в феврале 2018 года.

      Осталось слишком мало:

      Исследование группы учёных из Университета Нова Саутистерн показало, что самый быстрый океанский хищник — акула-мако (Isurus oxyrinchus) — оказался под угрозой вымирания. Как пишет Life, мако ловят больше, чем её естественно воспроизводится в океане. Подобная ситуация сигнализирует, что уже очень скоро количество этих акул сократится до критического, что поставит их на грань вымирания.

      08:02, 09 августа, 2017
      Ксения Чернова
      595
      0
      #Владимир Путин\n#здоровье\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#общепит\n#новости

       

       

       

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