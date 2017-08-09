Встреча жительницы Ижевска с Путиным, запрет кальянов и вымирание акул: что произошло минувшей ночью

Дайджест новостей о том, что произошло минувшей ночью в Удмуртии, России и мире.

Ижевск. Удмуртия. По традиции, утром журналисты информагентства «Сусанин» подготовили для читателей новости о событиях минувшей ночью. В подборку попали встреча Владимира Путина с ижевчанкой в Сочи, сообщение о возможном запрете кальянов в российских барах и вымирании акул.

Новая встреча:

Президент России Владимир Путин вновь встретился с Анастасией Вотинцевой, которая живет в бараке на проезде Чапаева в Ижевске. Глава государства пообщался с ней в резиденции Бочаров ручей в Сочи, пишет Мир24.

Российский лидер поинтересовался, решился ли жилищный вопрос ижевчанки, с которым она обратилась на «Прямую линию». Женщина ответила, что переселить их планируют в декабре.

ДТП на Удмуртской:

«Хендай Солярис» врезался в столб рядом с остановкой на перекрестке улиц Удмуртской и Майской в Ижевске. ДТП случилось утром в среду, 9 августа.

Как сообщил сам водитель в группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте, авария произошла из-за того, что его «не пропустила» маршрутка: «Я по главной ехал вообще-то, он мне в заднюю правую бочину въехал».

Спорт vs транспорт:

В Ижевске стартовал чемпионат и первенство города по велоспорту-шоссе. В среду, 9 августа, состязания пройдут на дороге аэропорт – Завьяловский тракт. В связи с этим дорога с 10:00 будет недоступна для транспорта.

Не кури:

В ресторанах и барах России планируется полностью запретить электронные сигареты и кальяны. Как пишет Газета, соответствующие поправки в проект закона были разработаны при участии специалистов министерства.

В Минздраве планируют подготовить нормативные документы по борьбе с вейпами и кальянами в феврале 2018 года.

Осталось слишком мало:

Исследование группы учёных из Университета Нова Саутистерн показало, что самый быстрый океанский хищник — акула-мако (Isurus oxyrinchus) — оказался под угрозой вымирания. Как пишет Life, мако ловят больше, чем её естественно воспроизводится в океане. Подобная ситуация сигнализирует, что уже очень скоро количество этих акул сократится до критического, что поставит их на грань вымирания.