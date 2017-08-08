Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 8 августа, в Удмуртии стал домашний арест бывшего главы республики Александра Соловьева. По решению Басманного районного суда Москвы, его освободили из-под стражи в зале суда, затем отвезли в квартиру дочери. Покидать помещение обвиняемому во взятке экс-главе запрещено.

Гибель школьника:

Наркозависимый подросток скончался на остановке «Пирожковая» в Ижевске. Пятнадцатилетнему школьнику стало плохо из-за отравления. Восьмикласснику оказали медпомощь, но спасти его не удалось.

Новый сквер:

В Ижевске появится новый сквер. Его разобьют за зданием администрации города на улице Пушкинской. Там же построят двухэтажное офисное здание. Для этого участок на 3 года отдадут в аренду.

Новости спорта:

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» уступил саратовскому «Соколу». Исход поединка решался в серии послематчевых пенальти. В результате ижевчане вылетели из розыгрыша кубка России.

Нужна только хорошая погода:

Жители Удмуртии смогут увидеть метеоритный дождь. Двенадцатого августа падение «Персеид» будут наблюдать в поселке Болгуры Воткинского района. При этом метеоритный дождь будет виден невооруженным взглядом.