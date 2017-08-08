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      Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

      18:15, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:15, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      355
      0
      #дети\n#спорт\n#благоустройство\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#наркотики\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#футбол\n#новости\n#суд
      355
      0

      ИА «Сусанин» подводит информационные итоги уходящего дня.

      Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 8 августа, в Удмуртии стал домашний арест бывшего главы республики Александра Соловьева. По решению Басманного районного суда Москвы, его освободили из-под стражи в зале суда, затем отвезли в квартиру дочери. Покидать помещение обвиняемому во взятке экс-главе запрещено.

      Удмуртия в минуту: браслет для Александра Соловьева и метеоритный дождь

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.udm.ru .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)


      Гибель школьника:

      Наркозависимый подросток скончался на остановке «Пирожковая» в Ижевске. Пятнадцатилетнему школьнику стало плохо из-за отравления. Восьмикласснику оказали медпомощь, но спасти его не удалось.

      Новый сквер:

      В Ижевске появится новый сквер. Его разобьют за зданием администрации города на улице Пушкинской. Там же построят двухэтажное офисное здание. Для этого участок на 3 года отдадут в аренду.

      Новости спорта:

      Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» уступил саратовскому «Соколу». Исход поединка решался в серии послематчевых пенальти. В результате ижевчане вылетели из розыгрыша кубка России.

      Нужна только хорошая погода:

      Жители Удмуртии смогут увидеть метеоритный дождь. Двенадцатого августа падение «Персеид» будут наблюдать в поселке Болгуры Воткинского района. При этом метеоритный дождь будет виден невооруженным взглядом.

      18:15, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      355
      0
      #дети\n#спорт\n#благоустройство\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#наркотики\n#Ижевск\n#космос\n#погода\n#футбол\n#новости\n#суд

       

       

       

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