Метеоритный дождь увидят жители Удмуртии в середине августа

Наблюдать за персеидами будут в Болгурах.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в середине августа смогут увидеть метеоритный дождь. 12 августа падение «Персеид» будут наблюдать в поселке Болгуры Воткинского района, в 45 км от столицы региона, сообщает Ижевское астрономическое общество в своей группе ВКонтакте.

По данным организаторов, благодаря хорошей погоде, в прошлом году звездный поток «выдавал на максимуме до 150 метеоров в час». Наблюдать за метеоритным дождем можно невооруженным глазом, без телескопа.

«Мы надеемся, что и в 2017 году нам снова повезет с погодой и мы традиционно самоорганизуемся и все вместе встретимся вечером 12 августа с 21:00 в поселке Болгуры. Администрация турбазы любезно предложила дополнительно 200 парковочных мест, на случай если количество участников будет слишком велико. Основной площадкой для наблюдений, как и в прошлом году, выбран холм», - говорится в сообщении.

О том, как это было ранее, рассказали корреспонденты «Сусанина».

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