Метеоритный дождь увидят жители Удмуртии в середине августа

Наблюдать за персеидами будут в Болгурах.
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в середине августа смогут увидеть метеоритный дождь. 12 августа падение «Персеид» будут наблюдать в поселке Болгуры Воткинского района, в 45 км от столицы региона, сообщает Ижевское астрономическое общество в своей группе ВКонтакте.
По данным организаторов, благодаря хорошей погоде, в прошлом году звездный поток «выдавал на максимуме до 150 метеоров в час». Наблюдать за метеоритным дождем можно невооруженным глазом, без телескопа.
«Мы надеемся, что и в 2017 году нам снова повезет с погодой и мы традиционно самоорганизуемся и все вместе встретимся вечером 12 августа с 21:00 в поселке Болгуры. Администрация турбазы любезно предложила дополнительно 200 парковочных мест, на случай если количество участников будет слишком велико. Основной площадкой для наблюдений, как и в прошлом году, выбран холм», - говорится в сообщении.
О том, как это было ранее, рассказали корреспонденты «Сусанина».
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Память о звездопаде можно сохранить на фото. Для этого надо немного "поколдовать" со своей камерой, выставив нужные настройки, а также правильно выбрав место. Критерием верно выбранной точки наблюдения является видимость Млечного Пути. Если его не заметно, поищите другое место. Не забудьте взять штатив, иначе придется искать подходящий пенек или другую ровную поверхность.