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      Метеоритный дождь увидят жители Удмуртии в середине августа

      15:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#звезды\n#астрономия
      Фото: vk.com (Ижевское астрономическое общество)
      158
      0

      Наблюдать за персеидами будут в Болгурах.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в середине августа смогут увидеть метеоритный дождь. 12 августа падение «Персеид» будут наблюдать в поселке Болгуры Воткинского района, в 45 км от столицы региона, сообщает Ижевское астрономическое общество в своей группе ВКонтакте.

      По данным организаторов, благодаря хорошей погоде, в прошлом году звездный поток «выдавал на максимуме до 150 метеоров в час». Наблюдать за метеоритным дождем можно невооруженным глазом, без телескопа.

      «Мы надеемся, что и в 2017 году нам снова повезет с погодой и мы традиционно самоорганизуемся и все вместе встретимся вечером 12 августа с 21:00 в поселке Болгуры. Администрация турбазы любезно предложила дополнительно 200 парковочных мест, на случай если количество участников будет слишком велико. Основной площадкой для наблюдений, как и в прошлом году, выбран холм», - говорится в сообщении.

      О том, как это было ранее, рассказали корреспонденты «Сусанина».

      Сусанин / Персеиды над Удмуртией. Очевидцы и фотографии

      Для начала разберемся с основными понятиями, которые могут пригодиться начинающему астроному. Радиант - область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров.

      Сусанин / Звездное небо: в ночь на четверг над Удмуртией пролетят Персеиды - Статьи

      Память о звездопаде можно сохранить на фото. Для этого надо немного "поколдовать" со своей камерой, выставив нужные настройки, а также правильно выбрав место. Критерием верно выбранной точки наблюдения является видимость Млечного Пути. Если его не заметно, поищите другое место. Не забудьте взять штатив, иначе придется искать подходящий пенек или другую ровную поверхность.

      15:30, 08 августа, 2017
      Яна Шамаева
      158
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#звезды\n#астрономия

       

       

       

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