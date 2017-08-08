Домашний арест Соловьева, перевернувшееся в Ижевске авто и претензии Украины к группе Scooter: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает, какие события произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро – время кофе и новостей. Пока вы наслаждаетесь ароматным напитком, «Сусанин» рассказывает, какие события произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Домашний арест:

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Дело в том, что Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов дела.

Дорожные аварии в Ижевске:

«Лада Гранта» перевернулась вечером накануне, 7 августа. ДТП произошло на улице Ленина, у кольца на пересечении с улицей Союзной. В группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте горожане сообщают, что очевидцы произошедшего помогли перевернуть автомобиль и поставить его на колеса.

Чуть позже на улице Удмуртской после перекрестка с улицей Холмогорова сбили пешехода.

Дорога в обход:

Россия наконец открыла движение по железной дороге в обход Украины. Как пишет Эхо Москвы, участок Журавка-Миллерово протяженностью почти в 140 км расположен в Ростовской и Воронежской областях. Пока там открыто только рабочее движение, но издание отмечает, что его интенсивность будет расти.

Украина vs Scooter:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к организаторам шоу «Германия ищет суперзвезду» с просьбой исключить фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри. В качестве причины он назвал посещение артистом Крыма, пишет РенТВ.

Сам артист признался, что был счастлив выступить на фестивале на полуострове. При этом Бакстер не отрицает, что готов вновь приехать в Крым.

Между тем, представители немецкого телеканала RTL ответили на просьбу посла: «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров».