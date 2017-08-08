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      Домашний арест Соловьева, перевернувшееся в Ижевске авто и претензии Украины к группе Scooter: что произошло минувшей ночью

      08:00, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      537
      0
      #шоу-бизнес\n#ДТП\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Украина\n#транспорт\n#Германия\n#Удмуртия\n#новости\n#железная дорога
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      537
      0

      «Сусанин» рассказывает, какие события произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Утро – время кофе и новостей. Пока вы наслаждаетесь ароматным напитком, «Сусанин» рассказывает, какие события произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Домашний арест:

      Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест. Такое решение  принял Басманный суд Москвы. Дело в том, что Соловьев сотрудничает со следствием и дает показания на других фигурантов дела.

      Дорожные аварии в Ижевске:

      «Лада Гранта» перевернулась вечером накануне, 7 августа. ДТП произошло на улице Ленина, у кольца на пересечении с улицей Союзной. В группе ИГГС в социальной сети ВКонтакте горожане сообщают, что очевидцы произошедшего помогли перевернуть автомобиль и поставить его на колеса.

       

      Чуть позже на улице Удмуртской после перекрестка с улицей Холмогорова сбили пешехода.

       

      Дорога в обход:

      Россия наконец открыла движение по железной дороге в обход Украины. Как пишет Эхо Москвы, участок Журавка-Миллерово протяженностью почти в 140 км расположен в Ростовской и Воронежской областях. Пока там открыто только рабочее движение, но издание отмечает, что его интенсивность будет расти.

      Украина vs Scooter:

      Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к организаторам шоу «Германия ищет суперзвезду» с просьбой исключить фронтмена группы Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри. В качестве причины он назвал посещение артистом Крыма, пишет РенТВ.

      Сам артист признался, что был счастлив выступить на фестивале на полуострове. При этом Бакстер не отрицает, что готов вновь приехать в Крым.

      Между тем, представители немецкого телеканала RTL ответили на просьбу посла: «Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров».

      08:00, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      537
      0
      #шоу-бизнес\n#ДТП\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Украина\n#транспорт\n#Германия\n#Удмуртия\n#новости\n#железная дорога

       

       

       

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