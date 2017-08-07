Синоптики Удмуртии: количество осадков в июле почти в 2 раза превысило норму

Седьмой месяц 2017 года оказался дождливее и прохладнее обычного.

Ижевск. Удмуртия. Сумма выпавших в июле в Удмуртии осадков почти в 2 раза превысили месячную норму. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«Осадки в Удмуртии в июле наблюдались почти каждый день за исключением 13-14, 23 и 30 июля. <…> Месячная сумма осадков оказалась повсеместно выше норм – в среднем 190 %», - отмечается в сообщении синоптиков.

Кроме того, седьмой месяц 2017 года оказался прохладнее обычного – среднесуточная температура была ниже нормы 16-18 дней месяца. Так, 1 июля в Глазове средняя температура составила 11,9 градуса по Цельсию. Теплее всего было 16-17 и 29-31 июля. Средний максимум месяца составил 22-24 градуса.