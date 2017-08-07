Два ДТП в Ижевске, подготовка к лунному затмению и авария в канадском аэропорту: что произошло минувшей ночью

Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. По традиции, утром журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в республике, России и мире минувшей ночью. В подборку попали новости об авариях в Ижевске, «сцепке» самолетов в канадском аэропорту и грядущем лунном затмении.

Два ДТП:

Две аварии произошли в ночь с 6 на 7 августа в столице Удмуртской Республике. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в первом случае столкнулись грузовик и легковой автомобиль, а во втором – «легковушка» сбила велосипедиста. Подробностей аварий пока не сообщается.

Как снег на голову:

Разбитое стекло упало на машины, припаркованные у дома №29 по улице 40 лет ВЛКСМ. Об этом в группе ИГГС в соцсети ВКонтакте написали горожане.

Ночь, улица, фонарь:

В той же группе ижевчане рассказали, что на улице Орджоникидзе возле дома № 23 открытым пламенем загорелся фонарь.

Лунное затмение:

В России вечером в понедельник, 7 августа, можно будет увидеть частичное лунное затмение. Внимательно смотреть на спутник Земли нужно будет с 20:24 до 22:19 по московскому времени. В это время Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска, пишет НТВ.

Астрономы говорят, что при хорошей погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом, как часть лунного диска изменит цвет на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

«Рукопожатие» самолетов:

Самолёты польской авиакомпании LOT и канадской Air Canada «сцепились крыльями» в международном аэропорту Торонто, инцидент произошёл в субботу вечером. Как пишет Life, в момент происшествия на борту канадского лайнера находилось 286 пассажиров, а на рейс польского самолёта шла посадка. Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получило судно компании LOT.

Приложение vs рак:

Приложение для смартфона спасло жизнь 46-летней британки. Ники Дуддридж с помощью специальной программы проверила родинки на своем теле, пишет Life.

Приложение нашло одну подозрительную отметку, после чего женщина обратилась к врачам.

«Всего через несколько недель после того, как я впервые скачала приложение, хирурги удаляли мне злокачественную меланому — самую агрессивную форму рака кожи», - цитирует издание слова Ники.