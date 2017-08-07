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      Два ДТП в Ижевске, подготовка к лунному затмению и авария в канадском аэропорту: что произошло минувшей ночью

      08:02, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      08:02, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      557
      0
      #здоровье\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#авиация\n#город\n#новости\n#Великобритания\n#Канада\n#происшествие
      557
      0

      Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Новая рабочая неделя началась в Удмуртии. По традиции, утром журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в республике, России и мире минувшей ночью. В подборку попали новости об авариях в Ижевске, «сцепке» самолетов в канадском аэропорту и грядущем лунном затмении.

      Два ДТП:

      Две аварии произошли в ночь с 6 на 7 августа в столице Удмуртской Республике. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, в первом случае столкнулись грузовик и легковой автомобиль, а во втором – «легковушка» сбила велосипедиста. Подробностей аварий пока не сообщается.

      Как снег на голову:

      Разбитое стекло упало на машины, припаркованные у дома №29 по улице 40 лет ВЛКСМ. Об этом в группе ИГГС в соцсети ВКонтакте написали горожане.

       

      Ночь, улица, фонарь:

      В той же группе ижевчане рассказали, что на улице Орджоникидзе возле дома № 23 открытым пламенем загорелся фонарь.

       

      Лунное затмение:

      В России вечером в понедельник, 7 августа, можно будет увидеть частичное лунное затмение. Внимательно смотреть на спутник Земли нужно будет с 20:24 до 22:19 по московскому времени. В это время Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее на четверть диска, пишет НТВ.

      Астрономы говорят, что при хорошей погоде можно будет наблюдать невооруженным глазом, как часть лунного диска изменит цвет на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

      «Рукопожатие» самолетов:

      Самолёты польской авиакомпании LOT и канадской Air Canada «сцепились крыльями» в международном аэропорту Торонто, инцидент произошёл в субботу вечером. Как пишет Life, в момент происшествия на борту канадского лайнера находилось 286 пассажиров, а на рейс польского самолёта шла посадка. Пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения получило судно компании LOT.

      Приложение vs рак:

      Приложение для смартфона спасло жизнь 46-летней британки. Ники Дуддридж с помощью специальной программы проверила родинки на своем теле, пишет Life.

      Приложение нашло одну подозрительную отметку, после чего женщина обратилась к врачам.

      «Всего через несколько недель после того, как я впервые скачала приложение, хирурги удаляли мне злокачественную меланому — самую агрессивную форму рака кожи», - цитирует издание слова Ники.

      08:02, 07 августа, 2017
      Ксения Чернова
      557
      0
      #здоровье\n#ДТП\n#СМИ\n#Ижевск\n#космос\n#авиация\n#город\n#новости\n#Великобритания\n#Канада\n#происшествие

       

       

       

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