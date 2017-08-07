Ей исполнилось 48 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует директор центра документации новейшей истории Удмуртии Елена Мурманова. В понедельник, 7 августа, ей исполнилось 48 лет.

Также сегодня поздравления принимает депутат Госсовета Удмуртии, директор Сюмсинского техникума лесного и сельского хозяйства Сергей Охлопков.

Коллектив информационного агентства "Сусанин" присоединяется к поздравлениям и желает именинникам дальнейшего профессионального роста, счастья в личной жизни и крепкого здоровья.