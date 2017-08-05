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      Грозы и сильный ветер придут в Удмуртию в ближайшее время

      16:06, 05 августа, 2017
      16:06, 05 августа, 2017
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      #МЧС\n#погода\n#Удмуртия
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      Ожидается, что непогода сохранится до конца дня.

      Ижевск. Удмуртия. Грозы и ветер пришли в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Непогода сохранится до конца дня.

      Населению рекомендуется:

      - воздержаться от поездок и прогулок;

      - проверить состояние оконных рам и форточек;

      - при отъезде проверить и закрыть все окна и форточки;

      -подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);

      -по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

      -участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.

      16:06, 05 августа, 2017
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      #МЧС\n#погода\n#Удмуртия

       

       

       

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