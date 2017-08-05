Грозы и сильный ветер придут в Удмуртию в ближайшее время

Ожидается, что непогода сохранится до конца дня.

Ижевск. Удмуртия. Грозы и ветер пришли в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Непогода сохранится до конца дня.

Населению рекомендуется:

- воздержаться от поездок и прогулок;

- проверить состояние оконных рам и форточек;

- при отъезде проверить и закрыть все окна и форточки;

-подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);

-по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

-участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.