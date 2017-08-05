Грозы и сильный ветер придут в Удмуртию в ближайшее время

Ожидается, что непогода сохранится до конца дня.
Ижевск. Удмуртия. Грозы и ветер пришли в Удмуртию. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Непогода сохранится до конца дня.
Населению рекомендуется:
- воздержаться от поездок и прогулок;
- проверить состояние оконных рам и форточек;
- при отъезде проверить и закрыть все окна и форточки;
-подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);
-по возможности отключить бытовую технику от сети питания;
-участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановок общественного транспорта.