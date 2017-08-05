Чемпионат по скоростной сборке головоломок впервые пройдет в Ижевске

В рамках UDMURTIA OPEN 2017 участники смогут соревноваться в 10 дисциплинах.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет официальный чемпионат по скоростной сборке головоломок. Как сообщают организаторы в группе в ВКонтакте, соревнования состоятся 12 и 13 августа этого года в Доме Дружбы народов.
В рамках UDMURTIA OPEN 2017 участники будут соревноваться в 10 дисциплинах:
- Кубик Рубика 3x3x3
- Кубик 2x2x2
- Кубик 4х4х4
- Кубик 5х5х5
- Pyraminx
- Megaminx
- Кубик Рубика одной рукой
- Кубик Рубика на количество ходов
- Skewb
- Square -1
Принять участие может любой желающий, достаточно лишь пройти регистрацию и подтвердить заявку. Отметим, что регистрация заканчивается в воскресенье, 6 августа.