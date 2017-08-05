Чемпионат по скоростной сборке головоломок впервые пройдет в Ижевске

В рамках UDMURTIA OPEN 2017 участники смогут соревноваться в 10 дисциплинах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые пройдет официальный чемпионат по скоростной сборке головоломок. Как сообщают организаторы в группе в ВКонтакте, соревнования состоятся 12 и 13 августа этого года в Доме Дружбы народов.

В рамках UDMURTIA OPEN 2017 участники будут соревноваться в 10 дисциплинах:

- Кубик Рубика 3x3x3

- Кубик 2x2x2

- Кубик 4х4х4

- Кубик 5х5х5

- Pyraminx

- Megaminx

- Кубик Рубика одной рукой

- Кубик Рубика на количество ходов

- Skewb

- Square -1

Принять участие может любой желающий, достаточно лишь пройти регистрацию и подтвердить заявку. Отметим, что регистрация заканчивается в воскресенье, 6 августа.