Родители в Кезу потеряли двух девочек

Сотрудники Росгвардии нашли девочек-соседок в километре от дома.

Кез. Удмуртия. Две девочки-соседки попали в Кезу. Как сообщает пресс-служба Управления Росгврадии по Удмуртской Республике, именно такое сообщение получили правоохранители в пятницу, 4 августа. Обе девочки живут в соседних квартирах одного из домов райцентра.

На территории возле дома подруг не оказалось. Гвардейцы нашли их в километре от места пропажи. Убедившись, что перед ними именно разыскиваемые девочки, правоохранители отвезли их домой и передали родителям.

Взволнованные родители в свою очередь сердечно поблагодарили сотрудников Росгвардии за участие в поисках детей.