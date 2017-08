Авария в Ижевске, массовое ДТП в Ростове и самый громкий футбольный трансфер лета: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 3 на 4 августа. В подборку попали новости об авариях в Ижевске и Ростове и самом громком футбольном трансфере лета.

Авария в Ижевске:

В одном из дворов Ижевска произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. На улице Клубной столкнулся «Дэу» и старичок-Москвич. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортным средствам был нанесен ущерб.

Массовое столкновение:

Большегруз, два автобуса и шесть легковых автомобилей столкнулись в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«По предварительной информации, у большегруза на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, отказали тормоза, и он совершил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора автомобилями и автобусами без пассажиров. В результате ДТП пятеро граждан, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

Авария произошла на трассе М-21.

Трансфер года:

Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе в команду одного из самых дорогих футболистов мира - бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пари Сен-Жермен рад объявить о переходе в команду бразильского нападающего Неймара. Контракт подписан на пять лет, Неймар теперь связан со столичным клубом до 30 июня 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСЖ.

Ранее в четверг испанская «Барселона», цвета которой защищал Неймар, сообщила о том, что получила 222 млн евро отступных за бразильца.

Контракт же Неймара с «Барселоной» был рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR