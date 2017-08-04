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      Авария в Ижевске, массовое ДТП в Ростове и самый громкий футбольный трансфер лета: что произошло минувшей ночью

      08:00, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      300
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#футбол\n#авария\n#Париж\n#Удмуртия\n#Франция\n#Саудовская Аравия\n#происшествие\n#Ростов
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      300
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      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 3 на 4 августа. В подборку попали новости об авариях в Ижевске и Ростове и самом громком футбольном трансфере лета.

      Авария в Ижевске:

      В одном из дворов Ижевска произошло ДТП с участием иномарки и отечественного автомобиля. На улице Клубной столкнулся «Дэу» и старичок-Москвич. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортным средствам был нанесен ущерб.

       

      Массовое столкновение:

      Большегруз, два автобуса и шесть легковых автомобилей столкнулись в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

      «По предварительной информации, у большегруза на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, отказали тормоза, и он совершил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора автомобилями и автобусами без пассажиров. В результате ДТП пятеро граждан, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

      Авария произошла на трассе М-21.

      Трансфер года:

      Французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе в команду одного из самых дорогих футболистов мира - бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает «Интерфакс».

      «Пари Сен-Жермен рад объявить о переходе в команду бразильского нападающего Неймара. Контракт подписан на пять лет, Неймар теперь связан со столичным клубом до 30 июня 2022 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПСЖ.

      Ранее в четверг испанская «Барселона», цвета которой защищал Неймар, сообщила о том, что получила 222 млн евро отступных за бразильца.

      Контракт же Неймара с «Барселоной» был рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

      Неймар перешел из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.

      PSG Officiel on Twitter

      Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR


      08:00, 04 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      300
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#футбол\n#авария\n#Париж\n#Удмуртия\n#Франция\n#Саудовская Аравия\n#происшествие\n#Ростов

       

       

       

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