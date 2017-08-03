Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 3 августа, стало известно, что Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о переводе экс-главы Удмуртии Александра Соловьева по домашний арест. Заседание намечено на понедельник, 7 августа. Ранее об изменении меры пресечения попросило следствие.

«Течет ручей»:

Серьезный порыв сетей водоснабжения произошел на улице Майской в Ижевске. Коммунальщикам потребовалось два с половиной часа на устранение утечки. В итоге без воды осталось 5 жилых домов и детский сад.

Вечеринка закончилась трагедией:

Трое мужчин погибли при пожаре в Кизнерском районе. Один человек успел выбраться из дома через окно. Известно, что компания накануне устроила попойку. Всего с начала года на пожарах в регионе погибло 59 человек.

Купальный сезон:

14 человек утонули в Удмуртии в этом году. В числе погибших – двое детей. По словам руководителя республиканского управления МЧС России Петра ФоминА, произошло это отсутствия родительского контроля. Взрослые же чаще тонут из-за употребления алкоголя.

И о погоде:

Дожди и грозы придут в Удмуртию в грядущие выходные. На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры.