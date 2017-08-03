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      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      18:00, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:00, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      173
      0
      #отдых\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Кизнер\n#погода\n#алкоголь\n#новости\n#лето\n#суд\n#пожар\n#гибель людей
      173
      0

      Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В четверг, 3 августа, стало известно, что Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство о переводе экс-главы Удмуртии Александра Соловьева по домашний арест. Заседание намечено на понедельник, 7 августа. Ранее об изменении меры пресечения попросило следствие.

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

       

      «Течет ручей»:

      Серьезный порыв сетей водоснабжения произошел на улице Майской в Ижевске. Коммунальщикам потребовалось два с половиной часа на устранение утечки. В итоге без воды осталось 5 жилых домов и детский сад.

      Вечеринка закончилась трагедией:

      Трое мужчин погибли при пожаре в Кизнерском районе. Один человек успел выбраться из дома через окно. Известно, что компания накануне устроила попойку. Всего с начала года на пожарах в регионе погибло 59 человек.

      Купальный сезон:

      14 человек утонули в Удмуртии в этом году. В числе погибших – двое детей. По словам руководителя республиканского управления МЧС России Петра ФоминА, произошло это отсутствия родительского контроля. Взрослые же чаще тонут из-за употребления алкоголя.

      И о погоде:

      Дожди и грозы придут в Удмуртию в грядущие выходные. На следующей неделе ожидается постепенное понижение температуры.

      18:00, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      173
      0
      #отдых\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Кизнер\n#погода\n#алкоголь\n#новости\n#лето\n#суд\n#пожар\n#гибель людей

       

       

       

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