Потоп на Майской, пропажа туристов в Приморье и падение рейтинга Трампа: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь со 2 на 3 июля. В подборку попали новости о потопе на улице Майской, пропаже туристов в Приморье и падении рейтинга президента США Дональда Трампа.

Ушли под воду:

Ижевчане в соцсетях опубликовали фотографии потопа на улице Майское. На изображениях видно, что из-за порыва трубы вода затопила тротуары и дороги во дворе, а также оказалась на перекрестке улиц Пушкинской и 10 лет Октября.

null null

null null

null null

Пропажа туристов:

Спасатели начали поиски группы туристов, которые на прошлой неделе отправились в поход по Приморью. В назначенное время к месту назначения они не прибыли, сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МЧС.

Пять туристов 30 июля отправились в поход из поселка Николаевка Партизанского района в село Чистоводное Лазовского района Приморья. Группа должна была прибыть в Чистоводное во вторник, 1 августа.

На поиск пропавших выдвинулись спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. О случившемся оповещены главы расположенных в окрестностях сел.

Все туристы - жителя Владивостока.

Бензину – нет:

В России могут запретить пускать бензиновые автомобили в крупные города. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать меры господдержки электрического транспорта в стране, сообщает RT.

«Среди предложений есть также вариант запретить въезд машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты», - говорится в сообщении.

Как указывается в документе, копия которого есть у издания, Аркадий Дворкович должен проработать все меры господдержки развития электрического транспорта, которые представил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Прошу организовать работу вместе с консорциумом и заинтересованными ведомствами», — говорится в поручении Медведева.

Отмечается, что Когогин помимо ограничения на использование бензиновых автомобилей в городах и в курортных зонах также предложил принять программу сокращения объёмов выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта.

Трам-пам-пам:

Деятельность президента США Дональда Трампа не одобряет всё больше американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета, который был проведён с 27 июля по 1 августа, сообщает L!fe.

Поддерживает нынешнего главу Белого дома лишь 33% граждан США, в то время как 61% не одобряет его политику.