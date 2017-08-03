День рождения празднует глава Малопургинского района Светлана Колодкина

Ей исполнилось 48 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует глава Малопургинского района Удмуртии Светлана Колодкина. В четверг, 3 августа, ей исполнилось 48 лет.

Также сегодня поздравления принимают директор удмуртского филиала Института экономики Уральского отделения РАН Олег Боткин и начальник управления пенсионного фонда России в Ижевске Андрей Варшавский.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам профессиональных успехов, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.