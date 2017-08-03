  • $ 59.85 ↓
  • € 70.73 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      День рождения празднует глава Малопургинского района Светлана Колодкина

      09:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      226
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      226
      0

      Ей исполнилось 48 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует глава Малопургинского района Удмуртии Светлана Колодкина. В четверг, 3 августа, ей исполнилось 48 лет.

      Также сегодня поздравления принимают директор удмуртского филиала Института экономики Уральского отделения РАН Олег Боткин и начальник управления пенсионного фонда России в Ижевске Андрей Варшавский.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает именинникам профессиональных успехов, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

      09:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      226
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      17:02, 27 июля, 2017
      6904

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      6324
      10:01, 01 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5269
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5131
      09:56, 31 июля, 2017

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      4966
      19:59, 02 августа, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      4607

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2119
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1150
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      898
      10:04, 30 июля, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      756
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      848

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      717
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      701
      18:33, 01 августа, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      662
      18:36, 28 июля, 2017

      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      621
      12:17, 28 июля, 2017

      Мультимедиа

      Парк Кирова в Ижевске

      Порыв трубопровода на улице Майской в Ижевске

      День ВДВ в Ижевске

      02 августа, 2017