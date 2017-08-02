Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий среды.
Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин предложил конфисковывать имущество у семей коррупционеров. По его словам, мздоимство нужно «выжигать каленым железом», наказывая как чиновников, так и их домочадцев. Об этой и других новостях - в традиционном обзоре от информагентства «Сусанин».
Удмуртия в минуту: борьба с коррупционерами и ремонт объездной Ижевска
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Сменил место:
Глава Удмуртии освободил от должности своего советника по вопросам АПК Евгения Родичкина. Соответствующий указ в среду появился на сайте регионального кабмина. Ранее сообщалось, что Родичкин станет антикризисным управляющим «Удмуртлеса».
Новый музей:
Удмуртия получит президентский грант на создание музея истории религии и национальностей Прикамья в Сарапуле. На реализацию проекта выделят более 10 млн рублей. В музее планируется представить историю 20 разрушенных городских храмов, а также снесенных мечети и синагоги.
Смертельная авария:
Женщину-пешехода сбили насмерть на улице Фруктовой в Ижевске. Водитель с места происшествия скрылся. Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В настоящее время идет расследование обстоятельств ДТП.
Ремонт объездной:
Дорожники продолжают ремонт западного обхода Ижевска. Завершить работы планируется 15 сентября. Всего в этом году в Удмуртской Республике отремонтируют 54 км федеральных трасс.