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      Удмуртия в минуту: борьба с коррупционерами и ремонт объездной Ижевска

      18:03, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      18:03, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      16
      0
      #дороги\n#кадры\n#коррупция\n#ДТП\n#ГИБДД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#гранты\n#следствие\n#происшествие
      16
      0

      Информагентство «Сусанин» подготовило обзор самых интересных событий среды.

      Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин предложил конфисковывать имущество у семей коррупционеров. По его словам, мздоимство нужно «выжигать каленым железом», наказывая как чиновников, так и их домочадцев. Об этой и других новостях - в традиционном обзоре от информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту: борьба с коррупционерами и ремонт объездной Ижевска

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

       

      Сменил место:

      Глава Удмуртии освободил от должности своего советника по вопросам АПК Евгения Родичкина. Соответствующий указ в среду появился на сайте регионального кабмина. Ранее сообщалось, что Родичкин станет антикризисным управляющим «Удмуртлеса».

      Новый музей:

      Удмуртия получит президентский грант на создание музея истории религии и национальностей Прикамья в Сарапуле. На реализацию проекта выделят более 10 млн рублей. В музее планируется представить историю 20 разрушенных городских храмов, а также снесенных мечети и синагоги.

      Смертельная авария:

      Женщину-пешехода сбили насмерть на улице Фруктовой в Ижевске. Водитель с места происшествия скрылся. Позже правоохранителям удалось задержать подозреваемого. В настоящее время идет расследование обстоятельств ДТП.

      Ремонт объездной:

      Дорожники продолжают ремонт западного обхода Ижевска. Завершить работы планируется 15 сентября. Всего в этом году в Удмуртской Республике отремонтируют 54 км федеральных трасс.

      18:03, 02 августа, 2017
      Ксения Чернова
      16
      0
      #дороги\n#кадры\n#коррупция\n#ДТП\n#ГИБДД\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#новости\n#гранты\n#следствие\n#происшествие

       

       

       

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