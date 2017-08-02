Лидером здесь стал Граховский район, жители которого внесли 407% от нормы.

Ижевск. Удмуртия. В июле собираемость взносов за капремонт в Удмуртии составила 91 процент. Как сообщает пресс-служба регионального фонда, лидером здесь стал Граховский район, жители которого внесли 407%.

«Высокие результаты удалось достигнуть благодаря погашению собственниками образовавшейся задолженности», - говорится в сообщении.

Высокой платежеспособностью отличились также Сюмсинский (308%), Юкаменский (117%), Камбарский (116%), Якшур-Бодьинский (111%) районы.

Города собрали чуть меньше, однако их показатели также удовлетворительны. Можга – 98%, Глазов – 97%, Воткинск – 95%, Ижевск – 87% и Сарапул – 82%.

«Собственники Киясовского района оплатили всего 50% взносов от начисленной суммы», - уточнили в региональном фонде.