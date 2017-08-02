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      В июле собираемость взносов за капремонт в Удмуртии составила 91 процент

      17:00, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:00, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      70
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
      Фото: ИА "Сусанин"
      70
      0

      Лидером здесь стал Граховский район, жители которого внесли 407% от нормы.

      Ижевск. Удмуртия. В июле собираемость взносов за капремонт в Удмуртии составила 91 процент. Как сообщает пресс-служба регионального фонда, лидером здесь стал Граховский район, жители которого внесли 407%.

      «Высокие результаты удалось достигнуть благодаря погашению собственниками образовавшейся задолженности», - говорится в сообщении.

      Высокой платежеспособностью отличились также Сюмсинский (308%), Юкаменский (117%), Камбарский (116%), Якшур-Бодьинский (111%) районы.

      Города собрали чуть меньше, однако их показатели также удовлетворительны. Можга – 98%, Глазов – 97%, Воткинск – 95%, Ижевск – 87% и Сарапул – 82%.

      «Собственники Киясовского района оплатили всего 50% взносов от начисленной суммы», - уточнили в региональном фонде.

      17:00, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      70
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт

       

       

       

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