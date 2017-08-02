Об этом Владимир Никешкин сказал во время прямой линии с читателями информационного агентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии предложил конфисковывать имущество у семей коррупционеров. Об этом Владимир Никешкин сказал во время прямой линии с читателями информационного агентства «Сусанин», отвечая на вопрос об искоренении взяточничества в стране.

«Коррупция, к сожалению, исторически является неотъемлемой частью любого государства. Всегда найдутся нечистые на руку люди, желающие занять государственный пост и за счет этого незаконно обогатиться. Другой вопрос насколько эффективно и непримиримо правоохранительные органы страны осуществляют борьбу с этим злом», - сказал Владимир Никешкин.

По его словам, коррупцию нужно «выжигать каленым железом». Необходимо создать такие условия, чтобы под коррупционерами «земля горела». К тому же инструментарий, который находится в руках правосудия, давно требует усовершенствования.

«Может быть, для создания обстановки невозможности мздоимства следует шире применять конфискацию имущества и не просто принадлежащего тому или иному нерадивому чиновнику, а имущества всей его семьи, которую после осуждения преступника переселять в муниципальное жилье с минимальными нормами площади на человека, а высвободившуюся недвижимость реализовывать в доход государства», - сделал предложение Владимир Никешкин.

Также он отметил азиатскую практику «презумпции виновности» для должностных лиц. То есть чиновник должен дать полный расклад, откуда у него, либо его родственников в собственности или пользовании недвижимость, дорогой автомобиль с учетом официальных доходов.

«Не смог ответить на вопрос - возбуждаем дело», - заключил Никешкин.