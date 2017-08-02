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      Главный следователь Удмуртии предложил конфисковывать имущество у семей коррупционеров

      16:08, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:08, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      288
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      288
      0

      Об этом Владимир Никешкин сказал во время прямой линии с читателями информационного агентства «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Главный следователь Удмуртии предложил конфисковывать имущество у семей коррупционеров. Об этом Владимир Никешкин сказал во время прямой линии с читателями информационного агентства «Сусанин», отвечая на вопрос об искоренении взяточничества в стране.

      «Коррупция, к сожалению, исторически является неотъемлемой частью любого государства. Всегда найдутся нечистые на руку люди, желающие занять государственный пост и за счет этого незаконно обогатиться. Другой вопрос насколько эффективно и непримиримо правоохранительные органы страны осуществляют борьбу с этим злом», - сказал Владимир Никешкин.

      По его словам, коррупцию нужно «выжигать каленым железом». Необходимо создать такие условия, чтобы под коррупционерами «земля горела». К тому же инструментарий, который находится в руках правосудия, давно требует усовершенствования.

      «Может быть, для создания обстановки невозможности мздоимства следует шире применять конфискацию имущества и не просто принадлежащего тому или иному нерадивому чиновнику, а имущества всей его семьи, которую после осуждения преступника переселять в муниципальное жилье с минимальными нормами площади на человека, а высвободившуюся недвижимость реализовывать в доход государства», - сделал предложение Владимир Никешкин.

      Также он отметил азиатскую практику «презумпции виновности» для должностных лиц. То есть чиновник должен дать полный расклад, откуда у него, либо его родственников в собственности или пользовании недвижимость, дорогой автомобиль с учетом официальных доходов.

      «Не смог ответить на вопрос - возбуждаем дело», - заключил Никешкин.

      16:08, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      288
      0
      #коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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