10 млн рублей получит Удмуртия на создание музея истории религии

Проект в Фонд президентских грантов представила Сарапульская епархия.

Сарапул. Удмуртия. Удмуртия получит грант на создание музея истории религии и национальностей Прикамья. Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, проект Сарапульской епархии стал победителем по направлению «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия».

На реализацию проекта фонд выделил почти 10,3 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Сарапула, в музее планируется представить истории 20 разрушенных из 21 городского храма, а также снесенных мечети и синагоги.

«Богатая история Прикамья позволяет представить в музейной экспозиции не только православное христианство, но и различные толки старообрядчества, в интересной, доступной для всех форме: купеческие династии, следствие Михаила Салтыкова-Щедрина, который в бытность вице-губернатором неоднократно приезжал в Сарапул из Вятки по «расследованию старообрядческих дел», исследования Николая Блинова», - отмечают городские власти.