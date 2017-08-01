Удмуртия рассчитывает вдвое увеличить объем налоговых и неналоговых поступлений

К такому показателю республика должна прийти за пять лет.

Ижевск. Удмуртия. Объем налоговых и неналоговых платежей, поступающих в бюджет Удмуртии, должен вырасти в два раза. Об этом во время презентации карты инвестиционных возможностей региона сообщил врио главы республики Александр Бречалов. Прийти к такому показателю субъект должен за пять лет. Поспособствовать этому может повышение инвестиционной привлекательности региона.

«Мы должны как минимум вдвое увеличить рост, ставим измеримые цели. За пять лет объем налоговых и неналоговых платежей увеличить вдвое», - отметил он.

По данным Минфина Удмуртии, по итогам первого полугодия консолидированный бюджет Удмуртии в части налоговых и неналоговых доходов исполнен на 30,9 млрд рублей. В 2016 году – 61,8 млрд рублей.