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      Пьяный лихач в Завьялово, запрет гимна России на соревнованиях и иск к Кардашьян: что произошло минувшей ночью

      08:00, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:00, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      609
      0
      #спорт\n#шоу-бизнес\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#Коми\n#допинг
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      609
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Журналисты информагентства «Сусанин» рассказывают о том, что произошло в Удмуртии, России и мире в ночь с 31 июля на 1 августа. В подборку попали новости о пьяном водителе в Завьяловском районе, запрете гимна России на соревнованиях по легкой атлетике и иске к модели Ким Кардашьян.

      На таран:

      Поздним вечером 31 июля в Завьяловском районе произошло ДТП. Судя по фотографиям, мужчина врезался на отечественной легковушке в здание магазина на территории СНТ «Мрия». От прохождения освидетельствования на состояние опьянения на месте, а также медосвидетельствования в кабинете врача-нарколога водитель отказался.

       

      Дорога домой:

      Фигурантов дела энергетической компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика перевели под домашний арест. Ранее они были отправлены под стражу в рамках дела о взятках руководству Коми, сообщает «Интерфакс».

      «Сегодня Басманный суд изменил меру пресечения моему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест»,- сказал Константин Ривкин, адвокат Вайнзихера.

      Срок домашнего ареста Ольховика и Вайнзихера судом установлен до 5 и 6 августа соответственно. О смягчении меры пресечения фигурантам просила их защита.

      Совладелец группы компаний «Ренова» Ольховик, глава «Т Плюс» Вайнзихер и экс-глава «Вымпелкома» Михаила Слободин, значившиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС), являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября прошлого года в Следственном комитете России сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

      Слободин объявлен в международный розыск.

      Минута молчания:

      ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) запретила российским легкоатлетам петь гимн на стадионах и в отелях. Согласно регламенту участия нейтральных спортсменов в турнире, запрещены любые проявления принадлежности к сборным, сообщает L!fe. Гимн нельзя петь а капелла и даже включать на телефоне.

      Запрет распространяется на территории: cтадионов, тренировочных и разминочных арен, зон регистрации и даже отелей.

      Так, в июне стало известно, что нейтральным спортсменам из России запрещено надевать любую амуницию в цветах российского флага. Под запрет попали даже резинки и нарисованные лаком на ногтях флаги, сообщает RT.

      Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2017 пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа. ИААФ допустила 16 российских атлетов к участию в спортивных турнирах под нейтральным флагом. Впоследствии разрешение в качестве нейтральных спортсменов получили ещё восемь россиян.

      Иск к Ким:

      К компании Ким Кардашьян предъявили иск на $100 млн из-за светящегося чехла. По словам Хушманд Харуни, он запатентовал подобный аксессуар в 2013 году.

      Истец заявляет, что он получил лицензию на своё изобретение для компании Snaplight, которая теперь из-за Кардашьян терпит серьёзные убытки. Представители компании уверены, что 100 миллионов долларов покроют всю потерянную прибыль.

      Сама Ким активно рекламирует чехол у себя в социальных сетях, рассказывая, что благодаря подсветке у неё получаются идеальные селфи. Действие уникального аксессуара оценила даже Хиллари Клинтон.

      08:00, 01 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      609
      0
      #спорт\n#шоу-бизнес\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие\n#Коми\n#допинг

       

       

       

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