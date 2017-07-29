24 населенных пункта Удмуртии газифицируют в 2018 году

В эксплуатацию введут три межпоселковых газопровода.

Ижевск. Удмуртия. Три межпоселковых газопровода введут в эксплуатацию в 2018 году в Удмуртии. За счет этого газифицируют 24 населенных пункта, сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Ижевск".

В частности, введут газопроводы Шабердино - Люкшудья Завьяловского района; Люкшудья - Угловая Якшур-Бодьинского района; Игра - Чимошур - Кабачигурт - Гереево - Зура с отводом на Среднее Шадбегово, Ильяпиево, Зяантемошур, Сетпиево Игринского района. Уже завершили строительство газопровода Ежево - Шамардан - Пышкет с отводами на Новоелово, Эштем, Кельдыки, Кочуково, Истошур, Турчино, Филимоново Юкаменского района.

В 2017 году в Удмуртии начали проектирование семи газопроводов в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Красногорском, Можгинском и Сюмсинском районах. Их общая протяженность составит 238 км, а строительство запланировали на 2018-2020 годы.