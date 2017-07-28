Удмуртия в минуту: спасение толстолобиков и расторжение контракта по проектированию проспекта Калашникова

Обзор самых важных и интересных новостей пятницы, 28 июля.

Ижевск. Удмуртия. Пассажиров аварийно севшего самолета спасали в аэропорту Ижевска. Накануне там проходили учения. По легенде на территории произошел разлив топлива и пожар, а на борту находилось почти четыре десятка человек. Шесть из них якобы погибли.

Спасение толстолобиков и расторжение контракта по проектированию проспекта Калашникова Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-28.

Спасение утопающих

Больше двух сотен толстолобиков спасли в Ижевском пруду этой ночью. Операция закончилась ранним утром пятницы, 28 июля. Четыре рыбы погибли. Накануне толстолобики заблудились на плотине водохранилища.

Пьяные заплывы

Глазовские спасатели вытащили из Чепцы пьяную девушку. Ее унесло сильным течением, она кричала, звала на помощь, и начала захлебываться. Пострадавшую вытащили на берег и передали полиции.

Тише едешь

Власти Ижевска расторгли контракт на проектирование проспекта Калашникова. «Автодормостпроект» не смог вовремя подготовить документы по планированию территории. За это компании придется выплатить администрации более двух миллионов рублей.

Поле не помогло

«Зенит-Ижевск» на своем поле проиграл новотроицкой «Носте». Встреча закончилась счетом 2:1 в пользу гостей.