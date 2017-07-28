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      Памятник участникам Великой Отечественной войны восстановил «КОМОС ГРУПП» в селе Вараксино

      15:03, 28 июля, 2017
      Вадим Исаков
      15:03, 28 июля, 2017
      Вадим Исаков
      99
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#памятник\n#память\n#КОМОС ГРУПП
      Фото: susanin.news
      99
      0

      Это уже 14-й мемориал, восстановленный в рамках корпоративной программы «Живые павшим обязаны вечно!»

      Ижевск. Удмуртия. Памятникам воинам-участникам Великой Отечественной войны восстановили в селе Вараксино в рамках корпоративной программы агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» «Живые павшим обязаны вечно!».

      «В 2013 году мы дали старт программе «Живые павшим обязаны вечно!». За эти 4 года нам удалось восстановить и вновь построить уже 13 памятников. И сегодняшний памятник 14 по счету. На эту программу выделили почти 20 млн рублей, но на самом деле дело абсолютно не в деньгах и не в количестве памятников. Для нас это, в первую очередь, память. Это уважение к тем людям... Это патриотическое воспитание молодого поколения. Мы считаем, это важно. Потому что чем больше будет таких памятников, тем больше у людей будет мыслей и поступков, которые не позволят, чтобы война снова началась”, - сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин.

      Замдиректора "КОМОС ГРУПП" Кирилл Чечин об открытии памятника в Вараксино

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-28.

      Строители реконструировали конструктивные элементы памятника, укрепили его, провели благоустройство, заменили плиты и заново нанесли на них имена земляков, которыми гордятся в Вараксино. Примечательно, что списки пополнились 11 новыми фамилиями.

      Особо на торжественной церемонии отметили тот факт, что открытие отреставрированного памятника не было приурочено к памятным датам, поскольку вспоминать о Великой Отечественной войне и тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой, стоит не только в День Победы или в День памяти и скорби. Сотрудники «КОМОС ГРУПП» проводят такую работу постоянно, не только реализуя программу по восстановлению воинских мемориалов, но и сотрудничая с ветеранскими организациями в рамках иных социальных проектов, реализуемых на территории присутствия агрохолдинга.

      15:03, 28 июля, 2017
      Вадим Исаков
      99
      0
      #Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#памятник\n#память\n#КОМОС ГРУПП

       

       

       

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