Памятник участникам Великой Отечественной войны восстановил «КОМОС ГРУПП» в селе Вараксино

Это уже 14-й мемориал, восстановленный в рамках корпоративной программы «Живые павшим обязаны вечно!»

Ижевск. Удмуртия. Памятникам воинам-участникам Великой Отечественной войны восстановили в селе Вараксино в рамках корпоративной программы агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» «Живые павшим обязаны вечно!».

«В 2013 году мы дали старт программе «Живые павшим обязаны вечно!». За эти 4 года нам удалось восстановить и вновь построить уже 13 памятников. И сегодняшний памятник 14 по счету. На эту программу выделили почти 20 млн рублей, но на самом деле дело абсолютно не в деньгах и не в количестве памятников. Для нас это, в первую очередь, память. Это уважение к тем людям... Это патриотическое воспитание молодого поколения. Мы считаем, это важно. Потому что чем больше будет таких памятников, тем больше у людей будет мыслей и поступков, которые не позволят, чтобы война снова началась”, - сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин.

Замдиректора "КОМОС ГРУПП" Кирилл Чечин об открытии памятника в Вараксино Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-28.

Строители реконструировали конструктивные элементы памятника, укрепили его, провели благоустройство, заменили плиты и заново нанесли на них имена земляков, которыми гордятся в Вараксино. Примечательно, что списки пополнились 11 новыми фамилиями.

Особо на торжественной церемонии отметили тот факт, что открытие отреставрированного памятника не было приурочено к памятным датам, поскольку вспоминать о Великой Отечественной войне и тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой, стоит не только в День Победы или в День памяти и скорби. Сотрудники «КОМОС ГРУПП» проводят такую работу постоянно, не только реализуя программу по восстановлению воинских мемориалов, но и сотрудничая с ветеранскими организациями в рамках иных социальных проектов, реализуемых на территории присутствия агрохолдинга.