Остановки междугородних автобусов в Удмуртии могут скорректировать из-за подсаживаемых в пути пассажиров

По словам начальника управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александра Коробейникова, высадка пассажиров вне остановочных пунктов - одно из самых распространенных нарушений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили откорректировать карту остановок пассажирского транспорта в зависимости от пожеланий пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Коробейников рассказал, что высадка и посадка пассажиров вне установленных остановочных пунктов стала одной из самых распространенных нарушений. В связи с этим и.о. председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев дал поручение сделать ревизию остановок, по результатам которой будет возможно откорректировать их расположение, в соответствии с пожеланиями пассажиров.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев, в частности, отметил, что для обустройства остановок не по пути следования транспорта, а через трассу, имеются дополнительные требования: видимость в пределах 400 м и наличие освещения.