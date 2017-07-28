Директор спортшколы в Удмуртии незаконно отчислил трех учеников за пропуски

Также прокуратура выявила другие нарушения в этом учебном заведении.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Сарапульского района установила, что директор спортшколы незаконно отчислил трех учеников из-за пропусков занятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии, он сделал это вопреки требованиям федерального закона.

Также найдены другие нарушения: прием детей в МБУ ДО ДЮСШ на обучение на все этапы спортивной подготовки осуществлялся при отсутствии медицинских заключений, нарушен порядок приема и проведения индивидуального отбора поступающих по дополнительным предпрофессиональным программам, в образовательной организации допускались нарушения трудового законодательства при приеме работников, выявлен факт осуществления образовательной деятельности по адресу, не указанному в лицензии, в качестве тренера-преподавателя осуществлял деятельность специалист, не имеющий соответствующего высшего профессионального образования и другое.

Прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования АМО «Сарапульский район», по результатам рассмотрения которого директор образовательной организации привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей.