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      Директор спортшколы в Удмуртии незаконно отчислил трех учеников за пропуски

      08:30, 28 июля, 2017
      08:30, 28 июля, 2017
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      #дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа
      Фото: pixabay.com
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      Также прокуратура выявила другие нарушения в этом учебном заведении.

      Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Сарапульского района установила, что директор спортшколы незаконно отчислил трех учеников из-за пропусков занятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Удмуртии, он сделал это вопреки требованиям федерального закона.

      Также найдены другие нарушения: прием детей в МБУ ДО ДЮСШ на обучение на все этапы спортивной подготовки осуществлялся при отсутствии медицинских заключений, нарушен порядок приема и проведения индивидуального отбора поступающих по дополнительным предпрофессиональным программам, в образовательной организации допускались нарушения трудового законодательства при приеме работников, выявлен факт осуществления образовательной деятельности по адресу, не указанному в лицензии, в качестве тренера-преподавателя осуществлял деятельность специалист, не имеющий соответствующего высшего профессионального образования и другое.

      Прокуратура внесла представление в адрес начальника управления образования АМО «Сарапульский район», по результатам рассмотрения которого директор образовательной организации привлечен к дисциплинарной и административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 1000 рублей.

      08:30, 28 июля, 2017
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      #дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа

       

       

       

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