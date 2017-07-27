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      Беспросветный туман и обвинительное заключение Генпрокуратуры по делу Улюкаева: что произошло минувшей ночью

      08:00, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1042
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Алексей Улюкаев\n#Картина дня\n#погода в Ижевске
      Фото: vk.com (Иван Соловьев)
      1042
      0

      "Сусанин" рассказывает, какие события случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Как видите, концу недели и погода радуется. А пока вы пьете свой утренний ароматный кофе, наслаждаясь теплыми лучами солнца, вновь предлагаем вам почитать нашу традиционную утреннюю рубрику и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.
      Туман похож на обман
      Этой ночью и утром Удмуртию накрыл беспросветный туман. Множество его фотографий жители региона опубликовали в соцсетях. Автомобилисты пишут, что ночью видимость на дорогах была всего пять метров, а некоторые ижевчане засомневались: а туман ли это? Вдруг что-то снова горит.

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      Фото: Полина Хакимова

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      Фото:Иван Соловьев

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      Фото: Раиль Залилов
      Пьяный за рулем
      На улице Воткинское шоссе в Ижевске, около дома №142 этой ночью задержали пьяного водителя. По свидетельствам очевидцев, которые опубликовали снимки произошедшего в группе "ИГГС" ВКонтакте, мужчина еле стоял на ногах.
       
      Не в глаз, а в столб
      Три пьяных подростка в автомобиле также не рассчитали свои силы и врезались в столб у "Ижтрейдинга" на СХВ.
      Пора в суд
      Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Копию документа вручат экс-чиновнику, после чего материалы дела передадут в Замоскворецкий суд Москвы, пишет Life.ru.
      "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи  290 УК России ("Получение должностным лицом взятки"), - сказали в Генпрокуратуре.
      Сейчас Улюкаев по-прежнему находится под домашним арестом.

       

      08:00, 27 июля, 2017
      Яна Шамаева
      1042
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Алексей Улюкаев\n#Картина дня\n#погода в Ижевске

       

       

       

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