Беспросветный туман и обвинительное заключение Генпрокуратуры по делу Улюкаева: что произошло минувшей ночью

"Сусанин" рассказывает, какие события случились в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Как видите, концу недели и погода радуется. А пока вы пьете свой утренний ароматный кофе, наслаждаясь теплыми лучами солнца, вновь предлагаем вам почитать нашу традиционную утреннюю рубрику и узнать, что произошло в республике, России и мире, пока вы спали.

Туман похож на обман







Фото: Полина Хакимова





Фото:Иван Соловьев





Фото: Раиль Залилов

Этой ночью и утром Удмуртию накрыл беспросветный туман. Множество его фотографий жители региона опубликовали в соцсетях. Автомобилисты пишут, что ночью видимость на дорогах была всего пять метров, а некоторые ижевчане засомневались: а туман ли это? Вдруг что-то снова горит.Фото: Полина ХакимоваФото:Иван СоловьевФото: Раиль Залилов

Пьяный за рулем

На улице Воткинское шоссе в Ижевске, около дома №142 этой ночью задержали пьяного водителя. По свидетельствам очевидцев, которые опубликовали снимки произошедшего в группе "ИГГС" ВКонтакте, мужчина еле стоял на ногах.

Не в глаз, а в столб

Три пьяных подростка в автомобиле также не рассчитали свои силы и врезались в столб у "Ижтрейдинга" на СХВ.

Пора в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Копию документа вручат экс-чиновнику, после чего материалы дела передадут в Замоскворецкий суд Москвы, пишет Life.ru

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение должностным лицом взятки"), - сказали в Генпрокуратуре.

Сейчас Улюкаев по-прежнему находится под домашним арестом.