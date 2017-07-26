Диагнозы клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз поставили 35 людям.

Ижевск. Удмуртия. Почти 12 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, диагнозы клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз поставили 15 и 19 жителям республики соответственно.

Отметим, что 2,4 тыс. раз клещи кусали детей.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировали в Ижевске, Можге, Воткинске и Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском и других районах Удмуртии.

Отметим, что в этом году всего привили против клещевого энцефалита почти 61,5 тыс. жителей региона.